Türkiye'nin üretim üssünde yapılan değişiklik verimi yüzde 30 artırdı: Bedavaya alıyor, binlerce lira kazanıyor

Doğal gübre lezzete lezzet katıyor





Birçok çiftçinin kolayına geldiği için pahalı kimyasal gübre kullandığını ifade eden Yıldırım, "Toprağına tahlil yaptıran yok; azot mu lazım, fosfor mu bilen yok. Oysa hayvan gübresinde aranan her şey var ve tamamen doğal. Kimyasal gübre kullanırsam işim bir günde biter ama toprak kilitlenir. Ben 10 günümü veriyorum ama toprağımı ve meyvemi koruyorum. Ürün tamamen doğal hayvan gübresiyle yetişince lezzeti de çok farklı oluyor. Daha geç çeşitlerin hasadına başlamadan, meyvenin lezzetini bilen müşterilerimden şimdiden siparişleri almaya başladım" dedi.