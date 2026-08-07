Kastamonu'da sezon öncesi avlanmaya rekor ceza

Kastamonu’da tır ile çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Kastamonu-İnebolu kara yolunda tır ile çarpışan traktörün sürücüsü Yolkava Köyü Muhtarı Çetin Işık, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.