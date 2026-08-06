Pompeiopolis Antik Kenti'nde uçurtma şenliği düzenlendi
Taşköprü Belediyesince düzenlenen 36'ncı Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali kapsamında Pompeiopolis Antik Kenti'nde uçurtma şenliği düzenlendi.
Etkinliğe katılan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan da çocuklarla birlikte uçurtma uçurdu.
Arslan, burada yaptığı konuşmada, festival kapsamında gençler, çocuklar ve profesyonel uçurtma severlerle bir araya geldiklerini belirtti.
Pompeiopolis Antik Kenti'nin önemine dikkati çekmek istediklerini ifade eden Arslan, "M.Ö. 64 yılında mevcut olan bir şehrin, bir tarihi kentin yamaçlarında uçurtma şenliği düzenledik. Pompeiopolis Antik Kenti'ndeyiz. Taşköprü Belediyesi olarak 36'ıncısını düzenlediğimiz Sarımsak Festivalimizin programının dahilinde gençlerimizle, çocuklarla ve profesyonel uçurtma severlerle bir aradayız, vatandaşlarla bir aradayız. Festivali daha renkli, daha eğlenceli hale getirmek açısından da önemli buluyoruz. Bir de bu şehrin, bu kentin ne kadar önemli olduğunu, Taşköprü'nün, antik kentinin, Pompeiopolis’in, Paflagonya’nın ne kadar önemli olduğunu da vurgulamak için buradayız." dedi.
Programın devamında festival kapsamında hazırlanan Pompeiopolis Antik Kenti Kazı Eserleri Fotoğraf Sergisi'nin açılışı, Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ve davetlilerin katılımıyla yapıldı.
Sergide, Pompeiopolis Antik Kenti'nde 25 yıldır sürdürülen kazılarda gün yüzüne çıkarılan eserler ile kazı ekibinin çalışmalarını yansıtan fotoğraflar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
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