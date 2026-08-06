Pompeiopolis Antik Kenti'nde uçurtma şenliği düzenlendi

Pompeiopolis Antik Kenti'nin önemine dikkati çekmek istediklerini ifade eden Arslan, "M.Ö. 64 yılında mevcut olan bir şehrin, bir tarihi kentin yamaçlarında uçurtma şenliği düzenledik. Pompeiopolis Antik Kenti'ndeyiz. Taşköprü Belediyesi olarak 36'ıncısını düzenlediğimiz Sarımsak Festivalimizin programının dahilinde gençlerimizle, çocuklarla ve profesyonel uçurtma severlerle bir aradayız, vatandaşlarla bir aradayız. Festivali daha renkli, daha eğlenceli hale getirmek açısından da önemli buluyoruz. Bir de bu şehrin, bu kentin ne kadar önemli olduğunu, Taşköprü'nün, antik kentinin, Pompeiopolis’in, Paflagonya’nın ne kadar önemli olduğunu da vurgulamak için buradayız." dedi.







