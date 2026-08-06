Kastamonu’daki uyuşturucu operasyonunda beş şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi, İnebolu, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçeleri ile İstanbul’da eş zamanlı uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Operasyonda 15 ikamet, 3 iş yeri ve 1 depo olmak üzere toplam 19 ayrı adreste arama yapıldı. Aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ve düzenekleri, 2 adet silah ile fişekler ele geçirildi.

Operasyonda 15 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.A., E.A., H.G., Y.S.Ş. ve F.U. tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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