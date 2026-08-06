17:29, 06/08/2026, Perşembe
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ile İnebolu, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçeleri ile İstanbul'da 15 ikamet, 3 iş yeri ve 1 depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ve düzenekleri ele geçirildi. Operasyon kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.
Başlıklar :KastamonuUyuşturucuOperasyon
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.