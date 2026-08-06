Konya'da freni boşalan TIR kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı

Yusuf Tekin'den öğrencilerin merak ettiği 'serbest kıyafet uygulaması neden kalktı?' sorusuna net yanıt

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerle bir araya geldiği programda kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Programda bir öğrenci, "Neden tek tip kıyafet giymek zorundayız? Okullarda serbest kıyafet uygulaması neden kalktı?" sorusunu yöneltti. Tekin, serbest kıyafet uygulamasının 2012 yılında başladığını belirterek, uygulamanın ardından bazı olumsuzlukların görüldüğünü söyledi. Öğrencilerin ve ailelerin sosyo-ekonomik gelir düzeylerine göre marka takıntısı ve öğrenciler arasında ayrımcılık gibi durumların ortaya çıktığını ifade eden Tekin, bu nedenle okullarda her okulun öğrencisinin kıyafetinin standart olması yönünde karar alındığını aktardı. Tekin, uygulamanın velilere ilave külfet getirmeyecek tedbirlerle yürütülmesinin hedeflendiğini belirterek, standart kıyafet sayesinde hangi öğrencinin hangi okula ait olduğunun ve okula yabancı birinin girip girmediğinin daha kolay görülebileceğini söyledi.