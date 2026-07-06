Şırnak'ta koruma altındaki yaban keçisini vuran şahsa 1 milyon 276 bin TL para cezası
Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla, av tüfeğiyle vurulmuş halde bir yaban keçisi ele geçirildi. Yaralı hayvan tedavi altına alınırken, yasa dışı avcılık yapan şüpheliye, idari para cezası ve tazminat dahil olmak üzere toplamda 1 milyon 276 bin 278 lira para cezası uygulandı.
Şırnak’ın Güçlükonak ilçesine bağlı Akdizgin köyünde Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, koruma altındaki bir yaban keçisinin avlandığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye operasyon düzenledi.
Yapılan kontrollerde, av tüfeğiyle vurularak yaralanan yaban keçisi bir araç içerisinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Veteriner hekim tarafından yapılan muayenede, yaban keçisinin sol arka bacağından av tüfeğiyle vurulduğu belirlendi. İlk müdahalesi yapılan hayvan, tedavisinin sürdürülmesi ve yeniden doğal yaşamına kazandırılması amacıyla DKMP Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü.
Toplam 1 milyon 276 bin 278 lira para cezası kesildi
Yürütülen inceleme sonucunda yaban keçisini vurduğu tespit edilen şüpheli şahsa koruma altındaki yaban hayvanını avlamak, avlanma dönemi dışında avlanmak, avcılık belgesi olmadan avlanmak ve haznesi iki fişekle sınırlandırılmamış yivsiz av tüfeği kullanmak suçlarından 26 bin 278 lira idari para cezası kesildi. Koruma altındaki yaban hayatına verdiği zarar nedeniyle şüpheli hakkında ayrıca 1 milyon 250 bin lira tazminat uygulanırken, kesilen cezanın toplamı 1 milyon 276 bin 278 liraya ulaştı.
Vatandaşlardan destek istendi
Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar şube müdürlüğü yetkilileri, nesli ve doğal yaşamın sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyan koruma altındaki türlere yönelik kaçak avcılığa karşı denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. Vatandaşlardan da yaban hayatına yönelik yasa dışı faaliyetleri güvenlik güçleri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirmeleri istendi.
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