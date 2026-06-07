Şırnak’ta endemik güzellik: Ters laleler ilgi odağı oldu

Şırnak’ın Uludere ilçesinde doğa güzelliklerinden biri olan ters laleler, düzenlenen doğa yürüyüşünde doğaseverleri mest etti. Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Bulakbaşı köyü sınırlarında yer alan Seriro Yaylası’nda gerçekleştirilen etkinlikte, üniversite öğrencileri eşsiz manzara ve endemik bitki türleriyle buluştu.