Ters laleler Sason yaylalarını renklendirdi

'Gelecek nesillere hatıra kalsın'





Batman Valisi Ekrem Canalp, Helkıs Dağı eteklerinde yaptığı açıklamada, "Ters lalelerin bulunduğu noktaya kadar geldik. Bu tür koruma altındadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 5 ilde farklı şekilde bu ters laleleri görmek mümkün. Hemen hemen aynı rakımda yerlerde yer alıyor. Şu anda bulunmuş olduğumuz rakım da 1730 metre civarında. Koruma altındaki bir tür olması dolayısıyla hiçbir şekilde zarar verilmemesi gerekiyor. Gelecek nesillere güzel bir hatıra olarak kalsın bunlar. Bölgede de ters laleler şu anda yoğun şekilde açmış görünüyor" diye konuştu.