Kılıçdaroğlu neyi açıklayacak, neler söyleyecek? Kemal Kılıçdaroğlu bayramlaşma programında hangi mesajı verecek?

Halkla buluşmanın hazırlıkları sürerken, Kılıçdaroğlu'ndan bir de Meclis'teki CHP grup toplantıları ile ilgili bir açıklama geldi. Özgür Özel'in grup toplantısı yapıp salı günü konuşacağı öne sürülürken, Kılıçdaroğlu milletvekillerine gönderdiği yazıda, "Grup toplantısının henüz hangi gün olacağına dair bir karar almadım." dedi. Kılıçdaroğlu, o yazıda "Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece Meclis'teki CHP grubu yapılmayacaktır." diye de vurguladı.