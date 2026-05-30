Memiş, altın tarafındaki düşüşlerin kalıcı olmayacağının altını çizerek, ons altın için 4.300 dolar seviyesinin güçlü bir destek, 4.580 doların ise direnç seviyesi konumunda olduğunu vurguladı. Piyasalardaki mevcut durumu "savaş manipülasyonu" olarak tanımlayan İslam Memiş, 2026 yılı için miktar odaklı bir strateji önerdi. Yatırımcılara fiyat hareketlerine takılmamaları tavsiyesinde bulunarak stratejisini şöyle özetledi; "Altın tarafındaki düşüşlerin kesinlikle kalıcı olmasını beklemiyorum. Bunlar fırsattır, bunlar savaş manipülasyonudur, bunlar her zaman olacak şeyler değildir. O yüzden 2026 genel itibariyle toplama yılı: Al, topla; al, topla kenara koy. Fiyata değil miktara odaklan ve miktarını artır türünde bir strateji belirliyoruz. 2026 yılında düşüşler benim nazarımda kesinlikle kalıcı değildir."



