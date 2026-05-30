Altın fiyatları, küresel piyasalarda ateşkes beklentilerinin etkisiyle yeniden yatırımcıların odağına yerleşti. Orta Doğu'da gerilimin azalabileceğine yönelik haber akışı, güvenli liman talebini desteklerken altın piyasasında hareketliliği artırdı. Piyasalarda "ateşkes dopingi" olarak yorumlanan gelişmelerin ardından yatırımcılar, Bugün gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL oldu? sorularına yanıt arıyor. Gram altın yükselişe geçti, çeyrek altın 11 Bin TL'yi aşarak dengeleri değiştirdi. İslam Memiş'ten altın yatırımcısına kritik mesaj geldi.
Küresel piyasalarda ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi azaltabilecek bir ateşkes anlaşmasına varılacağına yönelik diplomatik beklentiler, son dönemde baskı altında olan altın fiyatlarına adeta "ateşkes dopingi" etkisi oluşturarak ani bir yön değişimi getirdi. Yaşanan bu jeopolitik hareketlilik ve dipten gelen tepki alımlarıyla uluslararası piyasada ons altın yeniden 4.539 Dolar seviyesine kadar tırmanırken, bu yükseliş iç piyasadaki anlık ve canlı altın fiyatlarını da doğrudan yukarı taşıdı.
Gram altın ne kadar?
Alış: 6.686,84 TL
Satış: 6.687,67 TL
Çeyrek altın ne kadar oldu?
Alış: 10.883,00 TL
Satış: 11.138,00 TL
Yarım altın ne kadar?
Alış 21,767,00 TL
Satış 22,255,00 TL
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 43.420,00 TL
Satış: 44.402,00 TL
ABD ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki karşılıklı saldırılarıyla sert düşüşe geçen altın fiyatları ateşkes beklentisi ve enflasyon baskısıyla kritik bir dönemece girdi. Finans analisti İslam Memiş,yatırımcılar için kritik uyarı ve tavsiyelerde bulundu. Özellikle altın borcu olanlar ve düğün yapacaklar bayramdan sonra yine ucuz altın alma şansını elde edecekler. O yüzden bence altın borcu olanların, düğün yapacakların çifte bayram yaşadığı bir fiyatlama var karşımızda. Bayramdan sonra gönül rahatlığıyla o ucuzdan altınlarını alıp ya borçlarını ödeyecekler ya da düğün yapmak için o altın ihtiyaçlarını giderecekler" dedi.
Memiş, altın tarafındaki düşüşlerin kalıcı olmayacağının altını çizerek, ons altın için 4.300 dolar seviyesinin güçlü bir destek, 4.580 doların ise direnç seviyesi konumunda olduğunu vurguladı. Piyasalardaki mevcut durumu "savaş manipülasyonu" olarak tanımlayan İslam Memiş, 2026 yılı için miktar odaklı bir strateji önerdi. Yatırımcılara fiyat hareketlerine takılmamaları tavsiyesinde bulunarak stratejisini şöyle özetledi; "Altın tarafındaki düşüşlerin kesinlikle kalıcı olmasını beklemiyorum. Bunlar fırsattır, bunlar savaş manipülasyonudur, bunlar her zaman olacak şeyler değildir. O yüzden 2026 genel itibariyle toplama yılı: Al, topla; al, topla kenara koy. Fiyata değil miktara odaklan ve miktarını artır türünde bir strateji belirliyoruz. 2026 yılında düşüşler benim nazarımda kesinlikle kalıcı değildir."