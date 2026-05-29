Taşacak Bu Deniz yeni bölüm bugün var mı, yok mu? Taşacak Bu Deniz 30. bölüm ne zaman, sezon finali mi yaptı? 29 MAYIS TRT 1 yayın akışı

Ekranların ilgiyle takip edilen dizilerinden Taşacak Bu Deniz yeni bölümüyle yeniden gündeme geldi. Hikâyedeki önemli gelişmelerin ardından izleyiciler, dizinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağını ve 30. bölüm tarihini araştırmaya başladı.
Her bölümüyle sosyal medyada geniş yankı uyandıran Taşacak Bu Deniz dizisinde heyecan giderek artıyor. Haftalık yayın akışında diziyi göremeyen izleyiciler ise “Bu hafta var mı?” ve “Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor.
BU HAFTA TAŞACAK BU DENİZ VAR MI, YOK MU?
TRT 1 kanalının yayımladığı güncel akış listesinde Taşacak Bu Deniz dizisi yer alıyor. Kurban Bayramı dönemi sebebiyle dizinin ekrana gelmeyeceği ihtimali ortaya çıkmıştı; ancak kanalın resmi bültenleri ve paylaşılan son fragmanlar bu beklentileri değiştirdi.
TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Dizinin merakla beklenen otuzuncu bölümü, 29 Mayıs 2026 Cuma günü saat 20.00'da TRT 1 ekranlarında seyirci karşısına çıkıyor. Öte yandan dizi 31.bölümde sezon finali yapacak.