Maaşı 20 bin TL olan emekliye 2'li zam formülü! İşte 5 aylık enflasyon farklı emekli ve memur maaş tablosu

EMEKLİ MAAŞLARINDA YÜZDE 18’İ AŞAN ZAM BEKLENTİSİ

Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nde mayıs ayı enflasyonu için yüzde 1,89, haziran ayı için ise yüzde 1,52 tahmini öne çıktı. Bu beklentilerin gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyonun yüzde 18,58 seviyesine ulaşacağı hesaplanıyor. Bu senaryoya göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında yüzde 18,58 oranında zam alabilecek.

Buna göre maaşlarda oluşacak yeni tablo şöyle:

20 bin TL emekli maaşı → 23 bin 716 TL

25 bin TL emekli maaşı → 29 bin 645 TL

30 bin TL emekli maaşı → 35 bin 574 TL