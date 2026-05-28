Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
ALES sonuçları açıklandı mı? ALES/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı ve ÖSYM sınav takvimi

ALES sonuçları açıklandı mı? ALES/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı ve ÖSYM sınav takvimi

16:0228/05/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 10 Mayıs’ta gerçekleştirilen ALES/1 oturumunun ardından binlerce aday sonuç tarihine odaklanmıştı. ALES/1 sınav sonuçları 5 Haziran 2026 tarihinde açıklanacak. Peki ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak? İşte sınav sonucu sorgulama ekranı ile sınav takvimi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 10 Mayıs’ta gerçekleştirilen 2026-ALES/1 oturumunun ardından binlerce aday gözünü sonuç tarihine çevirmişti. Akademik kariyer hedefleyen adayların katıldığı sınavın sonuçları, ÖSYM takvimine göre erişime açılacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar puanlarını ÖSYM’nin sonuç sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek. Öte yandan ALES/2 sınav tarihine ilişkin araştırmalar da hız kazandı. İşte ALES sonuç sorgulama ekranı ve 2026 sınav takvimiyle ilgili detaylar.

ALES/1 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/1 sınav sonuçları 5 Haziran 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebilecek.

ALES/2 SINAV, BAŞVURU VE SONUÇ TARİHLERİ

ALES/2 Sınav Tarihi: 26.07.2026

ALES/2 Başvuru tarihi: 10.06.2026 - 18.06.2026

ALES/2 Sonuç Tarihi: 14.08.2026

ALES/3 SINAV, BAŞVURU VE SONUÇ TARİHLERİ

ALES/3 Sınav Tarihi: 29.11.2026

ALES/3 Başvuru tarihi: 07.10.2026 - 15.10.2026

ALES/3 Sonuç Tarihi: 17.12.2026

#ALES
#ALES sonuçları
#ÖSYM
#ALES/1 sınav sonuçları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
15 Temmuz ne zaman, hangi güne denk geliyor?