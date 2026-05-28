ALES sonuçları açıklandı mı? ALES/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı ve ÖSYM sınav takvimi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 10 Mayıs’ta gerçekleştirilen 2026-ALES/1 oturumunun ardından binlerce aday gözünü sonuç tarihine çevirmişti. Akademik kariyer hedefleyen adayların katıldığı sınavın sonuçları, ÖSYM takvimine göre erişime açılacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar puanlarını ÖSYM’nin sonuç sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek. Öte yandan ALES/2 sınav tarihine ilişkin araştırmalar da hız kazandı. İşte ALES sonuç sorgulama ekranı ve 2026 sınav takvimiyle ilgili detaylar.
ALES/1 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/1 sınav sonuçları 5 Haziran 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebilecek.
ALES/2 SINAV, BAŞVURU VE SONUÇ TARİHLERİ
ALES/2 Sınav Tarihi: 26.07.2026
ALES/2 Başvuru tarihi: 10.06.2026 - 18.06.2026
ALES/2 Sonuç Tarihi: 14.08.2026
ALES/3 SINAV, BAŞVURU VE SONUÇ TARİHLERİ
ALES/3 Sınav Tarihi: 29.11.2026
ALES/3 Başvuru tarihi: 07.10.2026 - 15.10.2026
ALES/3 Sonuç Tarihi: 17.12.2026