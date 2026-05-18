YKS ertelendi mi? Üniversite sınavı ne zaman? 2026 YKS sınav takvimi ve TYT, AYT, YDT oturum saatleri

09:42 18/05/2026, Pazartesi
18/05/2026, Pazartesi
ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimi ile milyonlarca adayın beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihleri resmiyet kazandı. 2026 yılında üniversite kapılarını aralamak isteyen adaylar için sınav süreci Haziran ayının üçüncü haftasında gerçekleşecek. İşte 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak 2026 YKS oturumlarına dair tüm detaylar:

TYT ne zaman 2026?


2026 YKS, üç ayrı oturum halinde Cumartesi ve Pazar günlerine yayılan bir programla uygulanacak:


1. Oturum: TYT (Temel Yeterlilik Testi)


Tarih: 20 Haziran 2026 Cumartesi


Saat: 10.15


Süre: 165 Dakika

AYT ne zaman 2026?


2. Oturum: AYT (Alan Yeterlilik Testleri)


Tarih: 21 Haziran 2026 Pazar


Saat: 10.15


Süre: 180 Dakika

YDT ne zaman 2026?


3. Oturum: YDT (Yabancı Dil Testi)


Tarih: 21 Haziran 2026 Pazar


Saat: 15.45


Süre: 120 Dakika

Başvuru Süreci Tamamlandı mı?

2026 YKS için resmi başvuru süreci 6 Şubat – 2 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu tarihleri kaçıran adaylar için sunulan "Geç Başvuru" imkanı ise 10-12 Mart 2026 tarihlerinde sona erdi. Şu anki takvime göre yeni bir başvuru ekranı açılması beklenmiyor; adayların odak noktası artık sınav hazırlığı ve giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih.

Dünya Kupası ve YKS Çakışması: Sınav Ertelenecek mi?

Sosyal medyada ve bazı haber kaynaklarında, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki Türkiye - Paraguay maçının 20 Haziran (YKS’nin ilk günü) tarihine denk gelmesi nedeniyle sınavın ertelenip ertelenmeyeceği tartışılıyor.

ÖSYM şu an için sınav takviminde herhangi bir değişiklik yapmadı. Sınavın ilan edilen 20-21 Haziran tarihlerinde yapılması planlanıyor. Olası bir takvim değişikliği durumunda ÖSYM'nin resmi kanallarından duyuru yapılacaktır.

Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM takviminde sonuç açıklama tarihi genellikle sınavdan yaklaşık bir ay sonrası olarak hedeflenir. 2026 YKS sonuçlarının Temmuz 2026 ayının ortalarında (tahminen 15-20 Temmuz arası) adayların erişimine açılması öngörülüyor.

Adaylar İçin Kritik Hatırlatmalar


Sınav Giriş Belgeleri: Sınavdan yaklaşık 10 gün önce (Haziran başı) ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacaktır.


15 Dakika Kuralı: Adayların sınav binalarına giriş saati olan 10.00'dan sonra (öğleden sonraki oturum için 15.30) kesinlikle içeri alınmayacağını unutmamak gerekiyor.


Kimlik Kontrolü: Sınava girerken fotoğraflı ve güncel Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (veya geçerli pasaport) bulundurulması zorunludur.

