ASKİ su kesintisi 4 Haziran 2026 Perşembe: Ankara'da sular ne zaman gelecek?

Ankara'da bugün birçok ilçede su kesintileri yaşanıyor. Yaşanan su kesintilerinin 4 Haziran 2026 Perşembe günü gün boyunca devam edeceği belirtildi. ASKİ tarafından Kazan ve Yenimahalle ilçelerinin bazı mahallelerinin su kesintisinden etkilendiği aktarıldı. İşte 4 Haziran ASKİ Ankara güncel su kesintisi listesi.
Ankara’da 4 Haziran 2026 Perşembe günü birçok ilçede su kesintisi yaşanıyor. ASKİ tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, kesintiler gün boyunca devam edecek. Özellikle Kazan ve Yenimahalle ilçelerindeki bazı mahallelerin su kesintisinden etkilendiği bildirildi. Başkentte yaşayan vatandaşlar, ASKİ’nin güncel su kesintisi listesini takip ederek bulundukları mahallede kesinti olup olmadığını öğrenebiliyor.
YENİMAHALLE'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Arıza Tarihi: 4.06.2026 09:30:00
Tamir Tarihi: 4.06.2026 17:00:00
Detay: Macun Mahallesi 204 Cadde içerisinde oluşan arıza nedeni ile plansız su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Macun Mahallesi bir kısmı ve 204 Cadde civarı
KAZAN'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Arıza Tarihi: 3.06.2026 14:15:00
Tamir Tarihi: 4.06.2026 19:00:00
Su kesintisi Kahraman kazan saray Mah. Çan içi cadde içerisinde 700 lük içmesuyu ana iletim hattında oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır.
Etkilenen Yerler: DAĞYAKA MAH.SARAY MAH, ATOM CAD, TAİ HAB BÖLGESİ, 164