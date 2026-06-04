ASKİ su kesintisi 4 Haziran 2026 Perşembe: Ankara'da sular ne zaman gelecek?

Ankara’da 4 Haziran 2026 Perşembe günü birçok ilçede su kesintisi yaşanıyor. ASKİ tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, kesintiler gün boyunca devam edecek. Özellikle Kazan ve Yenimahalle ilçelerindeki bazı mahallelerin su kesintisinden etkilendiği bildirildi. Başkentte yaşayan vatandaşlar, ASKİ’nin güncel su kesintisi listesini takip ederek bulundukları mahallede kesinti olup olmadığını öğrenebiliyor.