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Bugün benzin ya da motorin ne kadar oldu? 4 Haziran 2026 Perşembe Ankara, İzmir, İstanbul güncel akaryakıt fiyatları

Bugün benzin ya da motorin ne kadar oldu? 4 Haziran 2026 Perşembe Ankara, İzmir, İstanbul güncel akaryakıt fiyatları

09:204/06/2026, Perşembe
G: 4/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Benzin ya da motorine indirim veya zam olup olmadığını öğrenmek isteyen pek çok vatandaş 4 Haziran 2026 Perşembe günü güncel akaryakıt fiyatlarını internette araştırıyor. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. 14 Haziran 2026 Perşembe benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı ne kadar oldu? İşte Ankara, İzmir, İstanbul güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM


Tüm bu gelişmeler ışığında akaryakıt fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor.

Son olarak; 2 Haziran gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde benzine 1.38 TL, motorine 1.83 TL, LPG otogazda 2.05 TL indirim yapılmıştı.

3 Haziran gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde benzine 0.47 TL, motorine 0.98 TL zam yapıldı.





İSTANBUL AVRUPA YAKASI


Benzinin litresi: 63.45 TL

Motorinin litresi: 66.31 TL

LPG: 31.99 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI


Benzinin litresi: 63.31 TL

Motorinin litresi: 66.17 TL

LPG: 31.39 TL

ANKARA


Benzinin litresi: 64.42 TL

Motorinin litresi: 67.44 TL

LPG: 31.97 TL

İZMİR


Benzinin litresi: 64.70 TL

Motorinin litresi: 67.71 TL

LPG: 31.79 TL

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