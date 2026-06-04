ÖSYM tarafından açıklanan yeni sınav takvimi, NATO Zirvesi kapsamında alınan güvenlik ve lojistik tedbirleri nedeniyle güncellendi. Daha önce AGS ve ÖABT oturumlarında yapılan tarih değişikliklerinin ardından gözler bu kez ALES ve YÖKDİL sınavlarına çevrildi. Adaylar, sınavların ertelenip ertelenmediğini ve yeni tarihlerinin ne zaman olduğunu araştırıyor.