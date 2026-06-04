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SINAV GİRİŞ EKRANI: E-YÖKDİL ne zaman, ertelendi mi? Sınav giriş belgeleri erişime açıldı!

SINAV GİRİŞ EKRANI: E-YÖKDİL ne zaman, ertelendi mi? Sınav giriş belgeleri erişime açıldı!

14:044/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sene başında yayımlanan 2026 sınav takvimi, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne yönelik alınan tedbirler kapsamında değişti. Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarının ardından YÖKDİL sınav tarihleri de değişti. Peki, 2026 YÖKDİL sınavları ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından açıklanan yeni sınav takvimi, NATO Zirvesi kapsamında alınan güvenlik ve lojistik tedbirleri nedeniyle güncellendi. Daha önce AGS ve ÖABT oturumlarında yapılan tarih değişikliklerinin ardından gözler bu kez ALES ve YÖKDİL sınavlarına çevrildi. Adaylar, sınavların ertelenip ertelenmediğini ve yeni tarihlerinin ne zaman olduğunu araştırıyor.

e-YÖKDİL SINAV NE ZAMAN?

Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’na (e-YÖKDİL 2026/3 İngilizce-Fen Bilimleri) 6 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak.

Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’na (e-YÖKDİL 2026/3 İngilizce-Fen Bilimleri) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

e-YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni; 4 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.


DİKKAT!

6 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak e-YÖKDİL 2026/3 (İngilizce-Fen Bilimleri) sınavı için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.


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