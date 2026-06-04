Dışişleri Bakanı Fidan ile Katarlı mevkidaşı Al Sani arasında İran ve ABD görüşmesi

Türkiye ile Katar arasında kritik bir temas gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü. Görüşmede İran ve ABD arasında devam eden müzakere süreci ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmenin gündem maddesi İran ve ABD
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, İran ve ABD arasında devam eden müzakere sürecinde tarafların pozisyonları ve gelinen son nokta ele alındı.