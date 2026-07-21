YKS 2026’da İmam Hatip rüzgarı: Çift Kanatlı Eğitim Modeli yine şampiyonlar çıkardı

YKS 2026’da İmam Hatip Rüzgarı: Çift Kanatlı Eğitim Modeli Yine Şampiyonlar ÇıkardıÖlçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan YKS 2026 sonuçları, Anadolu İmam Hatip Liselerinin akademik alandaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. Hem manevi değerleri hem de fenni bilimleri bir arada sunan "çift kanatlı eğitim modeli", Türkiye derecelerine damga vurmaya devam ediyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte dereceye giren öğrenciler belli oldu. Her yıl akademik başarı çıtasını daha da yukarı taşıyan Anadolu İmam Hatip Liseleri, 2026 YKS sonuçlarında da Türkiye genelinde üst sıralarda yer aldı.

Kartal AİHL’den iki büyük derece

Başarı geleneğini sürdüren Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, bu yıl da YKS'nin öne çıkan okullarından biri oldu. Okul öğrencilerinden:

Enes Selahaddin Coşkun, YKS Sözel puan türünde Türkiye 1'incisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Ammar Mahmut ise YKS Yabancı Dil (DİL) puan türünde Türkiye 3'üncüsü oldu.

Kadıköy AİHL Zirveyi Bırakmadı

Eğitimdeki başarısını her yıl kanıtlayan bir diğer köklü kurum Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi de YKS 2026'ya damga vurdu:

Okul öğrencisi Muammer Rasih Efe, Sözel puan türünde Türkiye 2'ncisi ve Eşit Ağırlık puan türünde Türkiye 3'üncüsü olarak çift alanda tarihi bir derece elde etti.

Çift Kanatlı Eğitim Modeli geleceğe taşıyor

İmam hatip okullarında uygulanan hem temel bilimlerde hem de dini ilimlerde yetkinleşmeyi hedefleyen "çift kanatlı" vizyon, gençlerin akademik, sosyal ve manevi gelişimini desteklemeye devam ediyor. Elde edilen bu dereceler, imam hatip liselerinin Türkiye'nin en prestijli akademik sınavlarında da zirvenin ortağı olduğunu bir kez daha kanıtladı.