TBMM Başkanı Kurtulmuş Bahçeli'yi ziyaret etti
, SalıG: Güncelleme: 13:19, 21/07/2026, Salı13:04, 21/07/2026
Yeni Şafak
Devlet Bahçeli - Numan Kurtulmuş
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin istişare ve değerlendirmelerde bulunmak üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
TBMM Başkanı
Numan Kurtulmuş"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin istişare ve değerlendirmelerde bulunmak üzere parti ziyaretlerine başladı.
Bahçeli'yi ziyaret etti
Meclis Başkanı'nın ilk durağı MHP oldu. Kurtulmuş MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeliile görüştü.
Meclis gündemi, yeni anayasa çalışmaları ve yasal düzenlemeler masadaydı.
Kurtulmuş yarın da saat 13'te İYİ Parti'yi ziyaret edecek.
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