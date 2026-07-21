Anasayfa
Gündem
Politika
TBMM Başkanı Kurtulmuş Bahçeli'yi ziyaret etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş Bahçeli'yi ziyaret etti

Lokman Özdemir
13:04, 21/07/2026, SalıG: Güncelleme: 13:19, 21/07/2026, Salı
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
TBMM Başkanı Kurtulmuş Bahçeli'yi ziyaret etti
Devlet Bahçeli - Numan Kurtulmuş

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin istişare ve değerlendirmelerde bulunmak üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

TBMM Başkanı
Numan Kurtulmuş
"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin istişare ve değerlendirmelerde bulunmak üzere parti ziyaretlerine başladı.

Bahçeli'yi ziyaret etti

Meclis Başkanı'nın ilk durağı MHP oldu. Kurtulmuş MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli
ile görüştü.

Meclis gündemi, yeni anayasa çalışmaları ve yasal düzenlemeler masadaydı.

Kurtulmuş yarın da saat 13'te İYİ Parti'yi ziyaret edecek.

İsrail ateşkesten bu yana Gazze'de bin 168 kişiyi katletti
Dünya
İsrail ateşkesten bu yana Gazze'de bin 168 kişiyi katletti
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 53. duruşması başladı
Gündem
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 53. duruşması başladı
Denize düşen Atina yılana sarıldı: Türkiye korkusu gizli iş birliğine yöneltti
Gündem
Denize düşen Atina yılana sarıldı: Türkiye korkusu gizli iş birliğine yöneltti
İranlı askeri kaynak: Hürmüz Boğazı gemi trafiğine kapalı
Dünya
İranlı askeri kaynak: Hürmüz Boğazı gemi trafiğine kapalı

Başlıklar :numan kurtulmuşdevlet bahçelitbmmmhp