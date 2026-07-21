İsrail ateşkesten bu yana Gazze'de bin 168 kişiyi katletti
12:12, 21/07/2026, Salı
IHA
Gazze'de soykırım sürüyor
Filistin Sağlık Bakanlığı, terör devleti İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlık, 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 73 bin 293'e ulaştığını bildirdi.
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde can kayıpları artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda 9 sivilin hayatını kaybettiği ve 42 sivilin yaralandığı belirtilirken, daha önceki saldırılarda yaralanan bir sivilin de tedavi gördüğü hastanede öldüğü bildirildi.
Ateşkesten sonra bin 168 kişiyi katlettiler
Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim’den bu yana ölenlerin sayısı bin 168’e yükseldi.
Enkaz altından çıkarılanların sayısının 802’ye, yaralı sayısının da 3 bin 798’E ulaştığı kaydedildi.
- İsrail’in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin sayısının 73 bin 293’e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 173 bin 906’ya ulaştığı aktarıldı.
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