Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeler görüşüldü. Gerçekleşen görüşmede, İran ile ABD arasındaki müzakere süreci de ele alındı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın İranlı mevkidaşı Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeler ve İran ile ABD arasındaki müzakere sürecinde gelinen nokta ele alındı.
