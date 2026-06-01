Milli maç hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye Kuzey Makedonya hazırlık maçı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler

Türkiye-Kuzey Makedonya maçı için geri sayım başladı. A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamındaki ilk sınavında gözler hem Vincenzo Montella'nın sahaya süreceği kadroda hem de ay-yıldızlı ekibin tarihindeki 650'nci maçında olacak. Türkiye-Kuzey Makedonya maçı hangi kanalda, saat kaçta, muhtemel 11'ler nasıl şekillendi ve iki takım arasında bugüne kadar oynanan maçlarda hangi sonuçlar alındı? soruları futbolseverlerin yakın takibinde. İşte karşılaşma öncesi merak edilen tüm detaylar ve canlı yayın bilgileri.

1 /8 Türkiye-Kuzey Makedonya maçı, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynayacağı ilk karşılaşma olacak. İstanbul'da oynanacak mücadelede ay-yıldızlı ekip, tarihindeki 650'nci maçına çıkacak.

2 /8

Türkiye-Kuzey Makedonya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye-Kuzey Makedonya maçı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında bu akşam İstanbul'da oynanacak. A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde Kuzey Makedonya karşısında sahaya çıkarken, karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadele, İstanbul'daki Chobani Stadı'nda oynanacak ve ATV kanalından naklen canlı olarak yayınlanacak.



3 /8

Türkiye ile Kuzey Makedonya 9. kez karşı karşıya

A Milli Futbol Takımı ile Kuzey Makedonya bugüne kadar 8 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Türkiye'nin üstünlüğü dikkat çekiyor.

İki takım arasında oynanan 8 karşılaşmada:

Türkiye 5 galibiyet aldı.

2 maç beraberlikle sonuçlandı.

Kuzey Makedonya 1 kez kazandı.

Milliler rakibine 14 gol attı.

Kalesinde 9 gol gördü.

Türkiye, deplasmanda oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanırken, sahadan yalnızca bir kez beraberlikle ayrıldı.



4 /8 Son karşılaşma 2017 yılında oynandı

İki ülke arasındaki son mücadele yaklaşık 9 yıl önce oynandı. Teknik direktör Fatih Terim döneminde Üsküp'te yapılan hazırlık maçı golsüz beraberlikle tamamlandı.

5 /8 A Milli Takım tarihindeki 650'nci maçına çıkıyor

Türkiye, Kuzey Makedonya karşısında tarihindeki 650'nci müsabakasına çıkacak.

Ay-yıldızlı ekip, 103 yıllık tarihinde bugüne kadar:

649 maç oynadı.

257 galibiyet elde etti.

151 beraberlik aldı.

241 mağlubiyet yaşadı.

897 gol attı.

926 gol yedi.

Milliler ayrıca bugüne kadar 92 farklı ülke takımıyla karşı karşıya geldi. Oynanan maçların büyük bölümü Avrupa ülkelerine karşı gerçekleşti.

6 /8 Hükmen galibiyet detayı

A Milli Futbol Takımı'nın tarihindeki tek hükmen galibiyet, 2015 yılında oynanan Yunanistan karşılaşmasına ilişkin FIFA kararıyla kayıtlara geçti.

17 Kasım 2015'te golsüz sona eren özel maçın ardından FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle sonucu Türkiye lehine 3-0 olarak tescil etti.

Öte yandan Türkiye'nin 2014 yılında Kosova'yı 6-1 mağlup ettiği özel karşılaşma, o tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyeliği bulunmadığı için resmi istatistiklere dahil edilmedi.

7 /8 Montella yönetiminde 32'nci sınav

A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki 32'nci maçına çıkacak.

Montella döneminde oynanan 31 karşılaşmada:

18 galibiyet 5 beraberlik 8 mağlubiyet

alındı.

Bu süreçte rakip fileler 55 kez havalandırılırken, milli takım kalesinde 41 gol gördü.

Türkiye, Kuzey Makedonya karşısında hem Dünya Kupası hazırlıklarına olumlu bir başlangıç yapmayı hem de Montella yönetimindeki başarılı performansını sürdürmeyi hedefliyor.