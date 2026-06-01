Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Motorin'in litre fiyatı ne kadar, indirim geldi mi? İşte 1 Haziran güncel benzin, motorin ve LPG akaryakıt fiyatları

Motorin'in litre fiyatı ne kadar, indirim geldi mi? İşte 1 Haziran güncel benzin, motorin ve LPG akaryakıt fiyatları

09:081/06/2026, Pazartesi
G: 1/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Araç sahiplerinin gözü kulağı haftanın son gününde de akaryakıt istasyonlarındaki güncel tabelalara çevrildi. İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt pompa fiyatı listesi en çok araştırılan konular arasında ilk sırada yer alıyor. İşte 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla güncel akaryakıt pompa fiyatları ve tabeladaki son durum...

1 Haziran itibarıyla Brent petrolün varili 93 dolardan işlem görüyor. Söz konusu hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? Benzine zam gelecek mi? İşte 1 Haziran 2026 gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

BENZİNE, MOTORİNE (MAZOTA) İNDİRİM YA DA ZAM VAR MI?

Brent petrolün varil fiyatı TSİ ile 08.00 itibarıyla uluslararası piyasalarda 93 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü yükseliş akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.


Tüm bu gelişmeler ışığında akaryakıt fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor.


Son olarak; 27 Mayıs gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde benzine 0,82 TL indirim yapıldı.


2 Haziran gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde benzine 1.38, motorine ise 7.25 TL indirim yapılması bekleniyor.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzinin litresi: 64,32 TL

Motorinin litresi: 67.03 TL

LPG: 33.89 TL


İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzinin litresi: 64,18 TL

Motorinin litresi: 66.90 TL

LPG: 33.29 TL








ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI 1 HAZİRAN 2026

Benzinin litresi: 65,29 TL

Motorinin litresi: 68.16 TL

LPG: 33.87 TL



İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI 1 HAZİRAN 2026

Benzinin litresi: 65.57 TL

Motorinin litresi: 68.43 TL

LPG: 33.69 TL




Fiyatlar neden değişiyor?

Akaryakıt fiyatları brent petrol fiyatları, döviz kuru ve rafineri çıkış fiyatlarına bağlı olarak sürekli güncelleniyor. Ayrıca piyasa koşulları da fiyatlar üzerinde etkili oluyor.




































#akaryakıt
#benzin
#benzin zammı
#akaryakıt fiyatları
#lpg
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emlak vergisi bugün son gün mü? Emlak vergisi ödemesi nasıl ödenir, kimler muaf olacak?