BENZİNE, MOTORİNE (MAZOTA) İNDİRİM YA DA ZAM VAR MI?

Brent petrolün varil fiyatı TSİ ile 08.00 itibarıyla uluslararası piyasalarda 93 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü yükseliş akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.





Tüm bu gelişmeler ışığında akaryakıt fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor.





Son olarak; 27 Mayıs gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde benzine 0,82 TL indirim yapıldı.





2 Haziran gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde benzine 1.38, motorine ise 7.25 TL indirim yapılması bekleniyor.