Araç sahiplerinin gözü kulağı haftanın son gününde de akaryakıt istasyonlarındaki güncel tabelalara çevrildi. İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt pompa fiyatı listesi en çok araştırılan konular arasında ilk sırada yer alıyor. İşte 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla güncel akaryakıt pompa fiyatları ve tabeladaki son durum...
1 Haziran itibarıyla Brent petrolün varili 93 dolardan işlem görüyor. Söz konusu hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? Benzine zam gelecek mi? İşte 1 Haziran 2026 gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
BENZİNE, MOTORİNE (MAZOTA) İNDİRİM YA DA ZAM VAR MI?
Brent petrolün varil fiyatı TSİ ile 08.00 itibarıyla uluslararası piyasalarda 93 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü yükseliş akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
Tüm bu gelişmeler ışığında akaryakıt fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor.
Son olarak; 27 Mayıs gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde benzine 0,82 TL indirim yapıldı.
2 Haziran gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde benzine 1.38, motorine ise 7.25 TL indirim yapılması bekleniyor.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzinin litresi: 64,32 TL
Motorinin litresi: 67.03 TL
LPG: 33.89 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzinin litresi: 64,18 TL
Motorinin litresi: 66.90 TL
LPG: 33.29 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI 1 HAZİRAN 2026
Benzinin litresi: 65,29 TL
Motorinin litresi: 68.16 TL
LPG: 33.87 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI 1 HAZİRAN 2026
Benzinin litresi: 65.57 TL
Motorinin litresi: 68.43 TL
LPG: 33.69 TL
Fiyatlar neden değişiyor?
Akaryakıt fiyatları brent petrol fiyatları, döviz kuru ve rafineri çıkış fiyatlarına bağlı olarak sürekli güncelleniyor. Ayrıca piyasa koşulları da fiyatlar üzerinde etkili oluyor.