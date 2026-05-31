Milli maç ne zaman? Dünya Kupası ne zaman başlıyor? Türkiye'nin rakipleri, maç tarihleri 2026 Dünya Kupası fikstürü

FIFA tarafından belirlenen yeni kriterlere göre, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan itibaren artık bu turnuvada 32 takım yerine 48 takım mücadele edecektir. Böylelikle bu organizasyon, 48 takımın mücadele edeceği ilk Dünya Kupası olacaktır.

48 takımın katılacağı turnuvanın grup aşamasında takımlar on iki gruba ayrılacaktır. Her grupta takımlar tek devreli lig usulü ile mücadele eder ve gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan 24 takım ve en iyi 8 grup üçüncüsü takım son 32 turuna yükselir.

Ev sahiplerinden Meksika, otomatik olarak A1 pozisyonuna yerleşerek turnuvanın açılış maçını 11 Haziran 2026'da oynayacaktır. Diğer ev sahibi Kanada, otomatik olarak B1 pozisyonuna yerleşerek ilk maçını 12 Haziran 2026'da oynayacaktır. Üçüncü ev sahibi ABD, otomatik olarak D1 pozisyonuna yerleşerek ilk maçını 12 Haziran 2026'da oynayacaktır.