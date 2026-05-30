5 AYLIK ENFLASYON ORANI SON BEKLENTİ: TÜİK Enflasyon rakamları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Kira artış oranı

Mayıs ayı enflasyon rakamları için gözler Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı veriye çevrildi. Her ay düzenli olarak açıklanan enflasyon verileri öncesinde piyasalar ve vatandaşlar bekleyişini sürdürürken, mayıs ayı rakamlarına ilişkin araştırmalar da hız kazandı.
MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Mayıs ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 Haziran Çarşamba günü saat 10:00'da açıklanacak. Açıklanacak olan veri sonrasında 5 aylık enflasyon verisi netleşmiş olacak.
MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ YÜZDE KAÇ?
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,82 olan mayıs ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,89'a çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 27,53'ten yüzde 28,94'e yükseldi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,39'dan yüzde 23,82’ye, 24 ay sonrası için ise yüzde 18,02'den yüzde 18,43’e yükseldi.
YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ
