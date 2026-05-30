5 AYLIK ENFLASYON ORANI SON BEKLENTİ: TÜİK Enflasyon rakamları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Kira artış oranı

MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ YÜZDE KAÇ?

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,82 olan mayıs ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,89'a çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 27,53'ten yüzde 28,94'e yükseldi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,39'dan yüzde 23,82’ye, 24 ay sonrası için ise yüzde 18,02'den yüzde 18,43’e yükseldi.