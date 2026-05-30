Kılıçdaroğlu'nun yeni A Takımı belli oldu mu? CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) kimler olacak?

CHP Genel Başkanlığı'na geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Parti Meclisi toplantısını iptal etmesinin ardından gözler bugün açıklanması beklenen yeni Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) çevrildi. Parti kulislerinde konuşulan bilgilere göre Kılıçdaroğlu'nun oluşturacağı yeni A Takımı'nın yedi kişiden oluşması beklenirken, bu isimlerin beşinin milletvekillerinden seçileceği ifade ediliyor. CHP'nin yeni MYK'sında Müslim Sarı'nın parti sözcüsü, Faik Öztrak'ın mali ve idari işlerden sorumlu isim olması bekleniyor. Yeni MYK'nın, partideki güç dengeleri ve Kılıçdaroğlu'nun izleyeceği siyasi yol haritası açısından önemli mesajlar vermesi bekleniyor.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun sürpriz bir kararla Parti Meclisi toplantısını iptal etmesi, parti içi dengelerin yeniden şekillendiği siyaset kulislerini iyice hareketlendirdi. Gözlerin tamamen çevrildiği yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesinin bugün netleşmesi beklenirken, Kılıçdaroğlu’nun bu kez çok daha dar ve dinamik bir "A Takımı" ile yola devam edeceği konuşuluyor. Kulislerden sızan iddialara göre, daha önce geniş kadrolarla yönetilen MYK bu defa sadece yedi isimden oluşacak ve bu stratejik kadronun beşini mevcut milletvekilleri oluşturacak.
CHP Sözcüsünün Müslim Sarı olmasına kesin gözüyle bakılırken MYK'da Faik Öztrak'ın idari ve mali işlerden sorumlu olacağı öne sürüldü.
Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Bülent Kuşoğlu’nun da Genel Sayman olacağı iddia edildi. MYK’da medyadan sorumlu ismin Ankara Milletvekili Deniz Demir, yerel yönetimlerden sorumlu ismin Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, sosyal politikalardan sorumlu ismin ise İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi olacağı ifade edildi.
Kılıçdaroğlu’nun hukuk işlerinden sorumlu birimin başına avukat ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ı düşündüğü öğrenildi. Eski milletvekili Akif Hamza Çebi’nin de bu birimde yer alacağı ifade edildi. Hukuk biriminin partiden ihraç süreçlerini başlatmada kritik rol oynayacağı da kulislerde konuşuldu.
Parti yönetiminde dikkat çeken bir diğer gelişme ise teşkilatlardan sorumlu görevin boş bırakılacak olması. İddialara göre Kılıçdaroğlu, teşkilat yapılanmasını herhangi bir isme devretmek yerine doğrudan kendisi yönetecek.
CHP YENİ MYK'DA OLMASI BEKLENEN İSİMLER
Müslim Sarı – Parti Sözcüsü
Faik Öztrak – İdari ve Mali İşler
Bülent Kuşoğlu – Genel Sayman
Deniz Demir – Medya
Orhan Sarıbal – Yerel Yönetimler
Gamze Akkuş İlgezdi – Sosyal Politikalar
Sevda Erdan Kılıç – Hukuk İşleri
Akif Hamza Çebi – Hukuk Birimi