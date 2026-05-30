Kılıçdaroğlu'nun yeni A Takımı belli oldu mu? CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) kimler olacak?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun sürpriz bir kararla Parti Meclisi toplantısını iptal etmesi, parti içi dengelerin yeniden şekillendiği siyaset kulislerini iyice hareketlendirdi. Gözlerin tamamen çevrildiği yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesinin bugün netleşmesi beklenirken, Kılıçdaroğlu’nun bu kez çok daha dar ve dinamik bir "A Takımı" ile yola devam edeceği konuşuluyor. Kulislerden sızan iddialara göre, daha önce geniş kadrolarla yönetilen MYK bu defa sadece yedi isimden oluşacak ve bu stratejik kadronun beşini mevcut milletvekilleri oluşturacak.