AKARYAKIT FİYATLARI 30 MAYIS GÜNCEL: Benzin ve motorin kaç TL oldu? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları...

11:0230/05/2026, Cumartesi
Akaryakıt fiyatları, küresel petrol piyasalarında yaşanan hareketlilik nedeniyle yeniden gündemde. Brent petrol fiyatlarındaki değişim ve döviz kurundaki dalgalanmalar pompa fiyatlarını doğrudan etkilerken, araç sahipleri benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir değişiklik olup olmadığını araştırıyor.

Brent petrolün yükselişini sürdürmesiyle birlikte gözler akaryakıt tabelalarına çevrildi. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarını yakından takip eden milyonlarca araç sahibi, yeni zam ya da indirim beklentisine ilişkin gelişmeleri merak ediyor.

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Tüm bu gelişmeler ışığında akaryakıt fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor. Son olarak; 27 Mayıs gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde benzine 0,82 TL indirim yapıldı.

PEKİ, İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU? İŞTE YANITI…

30 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

 Benzinin litresi: 64,32 TL

 Motorinin litresi: 67.03 TL

 LPG: 33.89 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

 Benzinin litresi: 64,18 TL

 Motorinin litresi: 66.90 TL

 LPG: 33.29 TL

ANKARA

 Benzinin litresi: 65,29 TL

 Motorinin litresi: 68.16 TL

 LPG: 33.87 TL

İZMİR

 Benzinin litresi: 65.57 TL

 Motorinin litresi: 68.43 TL

 LPG: 33.69 TL

