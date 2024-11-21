En güzel erkek bebek isimleri listesi ile birlikte dünyaya gelecek sevimli bebeğiniz için araştırıyorsanız yazımıza göz atın. Kuran-ı Kerim inananlar için bir kılavuzdur. Günlük hayattaki kurallardan İslam dinine ait kurallara kadar tüm bilgiler Kuran'da mevcuttur. Anne baba olacak kişiler evlatlarına isim koyarken de Kuran'ı referans alarak isim arayışına girebilmekteler. Erkek ve kız çocukları için dini isimler ile Kuran'da geçen güzel anlamlı erkek isimleri yazımızda...

KURAN'DA GEÇEN ERKEK İSİMLERİ

Adem

Yokluk, hiçlik, varlığın zıddı ve varlığın yaratılmasından önceki hal. Kuran’da “Ey benî-Âdem! (Ey Âdem Oğullları)” diye geçer.

Adil

Adaletli, hakkını veren, adaletli davranan, doğruluktan ayrılmayan, dürüst, eşit. Hz. Ömer’in lakabı (Allah’ın emirlerini hakkıyla uygulayan) Doğruluktan ayrılmamış kimse anlamındadır.

Abdi

Bakara suresi'nde yer alan Abdi ismi, kulluk eden demektir.

Alim

Kur'an'da birçok ayette yer almaktadır. Bilgin anlamındadır.

Akif

İbadet eden, ibadet maksadıyla mübarek bir yere çekilen, Bir şeyde sebat eden. İ'tikafa giren. Direnen. M. Akif Er soy: Ünlü şair ve İstiklal Marşımızn yazarının adı.

Ahmet

Pek çok methedilmiş, övülmüş kimse.

Ali

Allah'ın güzel isimlerinden biri olan Ali adının iki farklı anlamı vardır. Ali isminin ilk anlamı yüce, üstün ve izzet sahibi olandır. Ali ismi aynı zamanda meşhur demektir.

Aziz

Kuran'ı Kerimde geçen isimlerden biri olan Aziz, küçük, büyük tüm günahlardan uzak duran, takva sahibi ve değerli manasına gelir.

Baki

Baki Allahın isimlerinden biridir. Sürekli, daim anlamındadır.

Bedir

Ayın on dördüncü gecesindeki şekli, dolunay: Medine’de bir yer.

Bünyamin

Hazret-i Yusuf'un kardeşinin adıdır. Erkek ismi olarak kullanır.

Cemil

Yusuf suresinde geçen isimlerden olan Cemil, Allahın 99 isiminden biridir. Güzel anlamına gelmektedir.

Cihat (Cihad)

Allah yolundaki her türlü faaliyet ve hareketin adıdır. Erkek ismi olarak kullanılır.

Davut

Kur'ân-ı Kerim'de geçen 26. Peygamberin adıdır. Erkek ismi olarak kullanılır. Düzene uyan, güzel sesli anlamındadır.

Ensar

Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette geçen Ensar, koruyucu anlamındadır.

İhsan

Bağışlama, bağışta bulunma.

İsa

Kur’ân’da geçen 36. Peygamberdir. Erkek ismi olarak kullanılır. Kurtuluş, Allah kurtarsın, Allah’ın hizmetkârı.

İshak

Kur’ân-ı Kerim’de geçen 9. Peygamberin adıdır. Erkek ismi olarak kullanılır. Gülmek, gülen anlamlarına geliyor.

Samet

Ülkemizde yaklaşık 110 bin kişi Samet ismini taşıyor. Samet yüce, ulu, hiçbir şeye ihtiyaç duymayan demektir.

Ekrem

Ekrem ismi, ''İkram'' kelimesi ile aynı kökten türemiştir. Bol bol nimet veren, karşılıksız rızıklandıran, en cömert anlamına gelen Ekrem, erkek çocuklarına verilebilecek isimler arasında yer alıyor.

Eyüp

Kur'ân-ı Kerim'de geçen 13. Peygamberin adıdır. Erkek ismi olarak kullanılır. Dert ve sıkıntılara sabreden: Sabır timsâli anlamındadır.

Furkan

Kur'ân’ın 25. Sûresinin adıdır. Erkek ismi olarak kullanılır. Furkan Hak ile batılı ayıran, iyi ile kötü ve doğru ile yanlış arasındaki farkı gösteren anlamındadır.

İbrahim

Kur'ân-ı Kerim'de geçen 7. Peygamberdir. Erkek ismi olarak kullanılır. İnananların babası.

Halim

Halim, kolay kolay öfkelenmeyen, yumuşak huylu ve sakin anlamına gelir. Ülkemizde yaklaşık 15 bin kişi Halim ismini taşıyor. Bu isimden türetilmiş olan Halime ismi ise, ülkemizde kız çocuklarına verilen popüler isimlerden biridir.

Halit

Halit “Sürekli, sonsuz, ebedî.” anlamına gelmektedir. Kökeni Arapça'dır.

Hamid

Kuran'ı Kerim'de geçen Hamid ismi, davranışları ve sözleriyle övgüyü hak eden manasına gelir. İsmin ''Hamit'' şeklinde kullanımı da yaygındır.

Kadir

Kur'an'da geçen surenin adı olan Kadir, birçok ayettede yer almaktadır. Kudretli kişi demektir.

Lut

Hz. İbrahim'in peygamber yeğeni. Lut (a.s.) Kur'an'da adı geçen peygamberlerdendir.

Lokman

Kur'an-ı Kerim'de bir sure adı. Eski kavimlerde, ahlaki öğütler veren hekim.

Metin

Kur'an'da Zariyat suresinde geçen Metin ismi, sağlam demektir.

Musa

Dört büyük peygamberden biri olan Musa ismi, Kur'an'da birçok yerde geçmektedir.

Malik

Melek adı olan Malik, bir şeye sahip olan anlamındadır.

Muhammed

Peygamber efendimizin ismi Muhammed, Kuran'ı Kerimin birçok suresinde geçer. Toplam 38 ayetten oluşan Muhammed Suresi ise Kuran'ın 47. suresidir. Muhammed, hem Allah tarafından elçi olarak gönderilmiş olan hem de övülen anlamına gelir.

Metin

Zariyat Suresinin 56. ayetinde geçen Metin ismi, kararlı, dayanıklı ve sebatkar anlamına gelir. Ülkemizde yaklaşık 170 bin kişi Metin ismini taşımaktadır.

Kadir

Her şeye gücü yeten, mutlak kudret sahibi anlamına gelen Kadir, Allah'ın 99 isminden biridir. Bu isim ülkemizde ''Abdülkadir'' olarak da kullanılır. Abdülkadir ismi ise, her şeye gücü yeten Allah'ın kulu manasına gelir.

Melik

Mutlu, bahtiyar ve sevinçli kelimeleriyle eş anlamlı olan Melik, aynı zamanda mülk sahibi ve hükümdar manasına gelir.

Rıdvan

Kur'an'da geçen Rıdvan, razı olmak anlamındadır.

Resul

Birçok ayette yer alan Resul, elçi anlamındadır.

Ramazan

Bakara suresinde geçen Ramazan, müslümanlar arasında oruç tutulan aya verilen isimdir.

Sirac

Kur'an'da farkıı ayetlerde ismi geçen Sirac, aydınlık anlamındadır.

Süleyman

Peygamber isimlerinden biri olan Süleyman, huzur anlamındadır.

Selim

Maddî ve mânevî kusûru, noksanı olmayan: Sağlam, doğru.

Sefa (Safa)

Mekke'de bulunan mukaddes iki tepeden birinin adıdır. Erkek ismi olarak kullanılır. Gönül şenliği, rahat, huzur, kedersizlik: Eğlence, neşe, zevk: Saflık, berraklık.

Yahya

Kuran-ı Kerim’de geçen 35. Peygamberdir. Erkek ismi olarak kullanılır.

Yakup

Kuran’da geçen 11. Peygamberdir. Erkek ismi olarak kullanılır. Koca; Sözüne güvenilir, mert; Sert, kolay bükülmez.

Yusuf

Kuran-ı Kerim’de geçen 12. Peygamberdir. Erkek ismi olarak kullanılır. Güzelliğin sembolü: İnleyen, ah eden.

Yunus

Kur'an-ı Kerim'de yer alan Yunus ismi, Peygamber isimlerindendir.

Yasin

Kur'an'da yer alan sure isimlerinden biridir.

Veli

Kur'an'da birçok ayette yer alan Veli, ermiş kişi anlamındadır.

Zekeriya

Kuran’da geçen 34. Peygamberdir. Erkek ismi olarak kullanılır.

Zülkarneyn

Kuran-ı Kerim'de geçen 33. Peygamberin adıdır. Erkek ismi olarak kullanılır.

Zülkifl