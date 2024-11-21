En güzel erkek bebek isimleri listesi ile birlikte dünyaya gelecek sevimli bebeğiniz için araştırıyorsanız yazımıza göz atın. Kuran-ı Kerim inananlar için bir kılavuzdur. Günlük hayattaki kurallardan İslam dinine ait kurallara kadar tüm bilgiler Kuran'da mevcuttur. Anne baba olacak kişiler evlatlarına isim koyarken de Kuran'ı referans alarak isim arayışına girebilmekteler. Erkek ve kız çocukları için dini isimler ile Kuran'da geçen güzel anlamlı erkek isimleri yazımızda...
Yokluk, hiçlik, varlığın zıddı ve varlığın yaratılmasından önceki hal. Kuran’da “Ey benî-Âdem! (Ey Âdem Oğullları)” diye geçer.
Adaletli, hakkını veren, adaletli davranan, doğruluktan ayrılmayan, dürüst, eşit. Hz. Ömer’in lakabı (Allah’ın emirlerini hakkıyla uygulayan) Doğruluktan ayrılmamış kimse anlamındadır.
Bakara suresi'nde yer alan Abdi ismi, kulluk eden demektir.
Kur'an'da birçok ayette yer almaktadır. Bilgin anlamındadır.
İbadet eden, ibadet maksadıyla mübarek bir yere çekilen, Bir şeyde sebat eden. İ'tikafa giren. Direnen. M. Akif Er soy: Ünlü şair ve İstiklal Marşımızn yazarının adı.
Pek çok methedilmiş, övülmüş kimse.
Allah'ın güzel isimlerinden biri olan Ali adının iki farklı anlamı vardır. Ali isminin ilk anlamı yüce, üstün ve izzet sahibi olandır. Ali ismi aynı zamanda meşhur demektir.
Kuran'ı Kerimde geçen isimlerden biri olan Aziz, küçük, büyük tüm günahlardan uzak duran, takva sahibi ve değerli manasına gelir.
Baki Allahın isimlerinden biridir. Sürekli, daim anlamındadır.
Ayın on dördüncü gecesindeki şekli, dolunay: Medine’de bir yer.
Hazret-i Yusuf'un kardeşinin adıdır. Erkek ismi olarak kullanır.
Yusuf suresinde geçen isimlerden olan Cemil, Allahın 99 isiminden biridir. Güzel anlamına gelmektedir.
Allah yolundaki her türlü faaliyet ve hareketin adıdır. Erkek ismi olarak kullanılır.
Kur'ân-ı Kerim'de geçen 26. Peygamberin adıdır. Erkek ismi olarak kullanılır. Düzene uyan, güzel sesli anlamındadır.
Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette geçen Ensar, koruyucu anlamındadır.
Bağışlama, bağışta bulunma.
Kur’ân’da geçen 36. Peygamberdir. Erkek ismi olarak kullanılır. Kurtuluş, Allah kurtarsın, Allah’ın hizmetkârı.
Kur’ân-ı Kerim’de geçen 9. Peygamberin adıdır. Erkek ismi olarak kullanılır. Gülmek, gülen anlamlarına geliyor.
Ülkemizde yaklaşık 110 bin kişi Samet ismini taşıyor. Samet yüce, ulu, hiçbir şeye ihtiyaç duymayan demektir.
Ekrem ismi, ''İkram'' kelimesi ile aynı kökten türemiştir. Bol bol nimet veren, karşılıksız rızıklandıran, en cömert anlamına gelen Ekrem, erkek çocuklarına verilebilecek isimler arasında yer alıyor.
Kur'ân-ı Kerim'de geçen 13. Peygamberin adıdır. Erkek ismi olarak kullanılır. Dert ve sıkıntılara sabreden: Sabır timsâli anlamındadır.
Kur'ân’ın 25. Sûresinin adıdır. Erkek ismi olarak kullanılır. Furkan Hak ile batılı ayıran, iyi ile kötü ve doğru ile yanlış arasındaki farkı gösteren anlamındadır.
Kur'ân-ı Kerim'de geçen 7. Peygamberdir. Erkek ismi olarak kullanılır. İnananların babası.
Halim, kolay kolay öfkelenmeyen, yumuşak huylu ve sakin anlamına gelir. Ülkemizde yaklaşık 15 bin kişi Halim ismini taşıyor. Bu isimden türetilmiş olan Halime ismi ise, ülkemizde kız çocuklarına verilen popüler isimlerden biridir.
Halit “Sürekli, sonsuz, ebedî.” anlamına gelmektedir. Kökeni Arapça'dır.
Kuran'ı Kerim'de geçen Hamid ismi, davranışları ve sözleriyle övgüyü hak eden manasına gelir. İsmin ''Hamit'' şeklinde kullanımı da yaygındır.
Kur'an'da geçen surenin adı olan Kadir, birçok ayettede yer almaktadır. Kudretli kişi demektir.
Hz. İbrahim'in peygamber yeğeni. Lut (a.s.) Kur'an'da adı geçen peygamberlerdendir.
Kur'an-ı Kerim'de bir sure adı. Eski kavimlerde, ahlaki öğütler veren hekim.
Kur'an'da Zariyat suresinde geçen Metin ismi, sağlam demektir.
Dört büyük peygamberden biri olan Musa ismi, Kur'an'da birçok yerde geçmektedir.
Melek adı olan Malik, bir şeye sahip olan anlamındadır.
Peygamber efendimizin ismi Muhammed, Kuran'ı Kerimin birçok suresinde geçer. Toplam 38 ayetten oluşan Muhammed Suresi ise Kuran'ın 47. suresidir. Muhammed, hem Allah tarafından elçi olarak gönderilmiş olan hem de övülen anlamına gelir.
Zariyat Suresinin 56. ayetinde geçen Metin ismi, kararlı, dayanıklı ve sebatkar anlamına gelir. Ülkemizde yaklaşık 170 bin kişi Metin ismini taşımaktadır.
Her şeye gücü yeten, mutlak kudret sahibi anlamına gelen Kadir, Allah'ın 99 isminden biridir. Bu isim ülkemizde ''Abdülkadir'' olarak da kullanılır. Abdülkadir ismi ise, her şeye gücü yeten Allah'ın kulu manasına gelir.
Mutlu, bahtiyar ve sevinçli kelimeleriyle eş anlamlı olan Melik, aynı zamanda mülk sahibi ve hükümdar manasına gelir.
Kur'an'da geçen Rıdvan, razı olmak anlamındadır.
Birçok ayette yer alan Resul, elçi anlamındadır.
Bakara suresinde geçen Ramazan, müslümanlar arasında oruç tutulan aya verilen isimdir.
Kur'an'da farkıı ayetlerde ismi geçen Sirac, aydınlık anlamındadır.
Peygamber isimlerinden biri olan Süleyman, huzur anlamındadır.
Maddî ve mânevî kusûru, noksanı olmayan: Sağlam, doğru.
Mekke'de bulunan mukaddes iki tepeden birinin adıdır. Erkek ismi olarak kullanılır. Gönül şenliği, rahat, huzur, kedersizlik: Eğlence, neşe, zevk: Saflık, berraklık.
Kuran-ı Kerim’de geçen 35. Peygamberdir. Erkek ismi olarak kullanılır.
Kuran’da geçen 11. Peygamberdir. Erkek ismi olarak kullanılır. Koca; Sözüne güvenilir, mert; Sert, kolay bükülmez.
Kuran-ı Kerim’de geçen 12. Peygamberdir. Erkek ismi olarak kullanılır. Güzelliğin sembolü: İnleyen, ah eden.
Kur'an-ı Kerim'de yer alan Yunus ismi, Peygamber isimlerindendir.
Kur'an'da yer alan sure isimlerinden biridir.
Kur'an'da birçok ayette yer alan Veli, ermiş kişi anlamındadır.
Kuran’da geçen 34. Peygamberdir. Erkek ismi olarak kullanılır.
Kuran-ı Kerim'de geçen 33. Peygamberin adıdır. Erkek ismi olarak kullanılır.
Kuran'da geçen 14. Peygamberdir. Erkek ismi olarak kullanılır. Nasip ve kısmet sahibi.