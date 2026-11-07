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KYK burs ve kredi ücretleri açıklandı mı? 2026-2027 KYK bursu ne kadar, ilk ödeme ne zaman yapılacak?

12:14, 07/11/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 2026-2027 eğitim öğretim döneminde destek almaya hak kazanan öğrenciler için yeni bir süreç başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 6 Kasım'da duyurulan sonuçların ardından burs veya kredi almaya hak kazanan üniversite öğrencileri, şimdi ilk ödemelerin hangi tarihte hesaplarına yatırılacağını araştırıyor. Eğitim hayatını sürdüren milyonlarca öğrencinin yakından takip ettiği ödeme takvimi, özellikle dönem başında ortaya çıkan barınma, ulaşım, beslenme ve eğitim giderleri açısından önem taşıyor. Sonuç ekranından hak sahipliğini kontrol eden öğrenciler, bir yandan ödeme tarihine ilişkin açıklamaları takip ederken diğer yandan 2026-2027 döneminde geçerli olacak burs ve öğrenim kredisi tutarlarını merak ediyor. İlk ödemenin hangi tarihte yapılacağı ve öğrencilerin hesaplarına ne kadar para yatırılacağına ilişkin beklentiler gündemdeki yerini koruyor. Peki, KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman başlayacak, ilk ödeme hangi ay hesaplara geçecek ve 2026-2027 eğitim döneminde burs miktarı ne kadar olacak?

2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklanması, üniversite öğrencilerinin gündeminde yeni bir başlığı öne çıkardı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, burs ve kredi almaya hak kazanan öğrencilerin sonuçlarını 6 Kasım tarihinde erişime açtı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından destek almaya hak kazanan öğrenciler, şimdi ödemelerin ne zaman başlayacağını ve yeni dönemde kendilerine hangi tutarda ödeme yapılacağını öğrenmek istiyor. Özellikle eğitim giderlerini karşılamak için KYK desteğinden yararlanacak öğrenciler açısından ilk ödeme tarihi büyük önem taşıyor. Burs almaya hak kazananlarla öğrenim kredisi kullanacak öğrenciler, hesaplarına yatırılacak tutar ve ödeme takvimine ilişkin gelişmeleri yakından izliyor. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilerin en çok araştırdığı konuların başında da KYK ödeme tarihleri geliyor. Bakanlığın sonuç açıklamasının ardından gözler, ilk ödemeye ve 2026-2027 döneminde uygulanacak aylık destek miktarına ilişkin yapılacak duyurulara çevrildi. Peki, KYK burs ve kredi ödemeleri hangi tarihte hesaplara yatırılacak, yeni dönemin burs miktarı belli oldu mu?

2026-2027 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

2026 yılında geçerli olan KYK burs ve öğrenim kredisi ücretleri, eğitim seviyesine göre farklılık gösteriyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının açıkladığı mevcut tarifeye göre burs ve kredi tutarları şöyle:

* Ön lisans ve lisans4.000 TL

* Yüksek lisans8.000 TL

* Doktora12.000 TL

KYK İLK BURS ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve kredi sonuçlarının 6 Kasım'da açıklanmasının ardından gözler ilk ödeme tarihine çevrildi. Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilk ödemelerin yapılacağı kesin tarih henüz duyurulmadı.

GSB'nin mevcut uygulamasına göre ilk kez burs veya kredi alacak öğrencilere, öğretim yılının başlangıcı olan ekim ayından itibaren ödeme yapılıyor. Normal aylık ödemeler ise öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre ayın 6'sı ile 10'u arasında gerçekleştiriliyor. İlk ödemenin geçmiş aylara ait tutarları kapsaması bekleniyor.

Başlıklar :kykKYK bursKYK burs ücreti
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KYK burs ve kredi ücretleri açıklandı mı? 2026-2027 KYK bursu ne kadar, ilk ödeme ne zaman yapılacak?

2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklanması, üniversite öğrencilerinin gündeminde yeni bir başlığı öne çıkardı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, burs ve kredi almaya hak kazanan öğrencilerin sonuçlarını 6 Kasım tarihinde erişime açtı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından destek almaya hak kazanan öğrenciler, şimdi ödemelerin ne zaman başlayacağını ve yeni dönemde kendilerine hangi tutarda ödeme yapılacağını öğrenmek istiyor. Özellikle eğitim giderlerini karşılamak için KYK desteğinden yararlanacak öğrenciler açısından ilk ödeme tarihi büyük önem taşıyor. Burs almaya hak kazananlarla öğrenim kredisi kullanacak öğrenciler, hesaplarına yatırılacak tutar ve ödeme takvimine ilişkin gelişmeleri yakından izliyor. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilerin en çok araştırdığı konuların başında da KYK ödeme tarihleri geliyor. Bakanlığın sonuç açıklamasının ardından gözler, ilk ödemeye ve 2026-2027 döneminde uygulanacak aylık destek miktarına ilişkin yapılacak duyurulara çevrildi. Peki, KYK burs ve kredi ödemeleri hangi tarihte hesaplara yatırılacak, yeni dönemin burs miktarı belli oldu mu?

2026-2027 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

2026 yılında geçerli olan KYK burs ve öğrenim kredisi ücretleri, eğitim seviyesine göre farklılık gösteriyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının açıkladığı mevcut tarifeye göre burs ve kredi tutarları şöyle:

* Ön lisans ve lisans4.000 TL

* Yüksek lisans8.000 TL

* Doktora12.000 TL

KYK İLK BURS ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve kredi sonuçlarının 6 Kasım'da açıklanmasının ardından gözler ilk ödeme tarihine çevrildi. Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilk ödemelerin yapılacağı kesin tarih henüz duyurulmadı.

GSB'nin mevcut uygulamasına göre ilk kez burs veya kredi alacak öğrencilere, öğretim yılının başlangıcı olan ekim ayından itibaren ödeme yapılıyor. Normal aylık ödemeler ise öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre ayın 6'sı ile 10'u arasında gerçekleştiriliyor. İlk ödemenin geçmiş aylara ait tutarları kapsaması bekleniyor.

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