KYK burs ve kredi ücretleri açıklandı mı? 2026-2027 KYK bursu ne kadar, ilk ödeme ne zaman yapılacak?

3600 günle emeklilik formülü netleşti! EYT sonrası emeklilikte taslak oluştu

3600 gün primle emeklilik şartları, 2026 yılında normal emeklilik için gereken prim gün sayısını tamamlayamayan vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Uzun yıllar sigortalı olarak çalışmasına rağmen prim eksiği bulunan kişiler, daha az prim günüyle emekli olma imkânı sunan kısmi emeklilik seçeneğinin hangi koşullarda geçerli olduğunu öğrenmek istiyor. Ancak 3600 prim gününü tamamlamak, tek başına emeklilik hakkı kazanmak için yeterli olmuyor. İlk sigorta giriş tarihi, toplam sigortalılık süresi ve yaş şartının da birlikte karşılanması gerekiyor. Özellikle EYT düzenlemesinin ardından emeklilik kapsamı dışında kalan ve çalışma hayatı boyunca yeterli prim biriktiremeyen vatandaşlar, 3600 gün üzerinden emeklilik seçeneğine yöneliyor. Bu noktada kadın ve erkek sigortalılar için aranan yaş koşulları da farklılık gösterebiliyor. Emeklilik şartlarının hangi tarihte tamamlandığı, kişinin hangi koşullara tabi olacağını belirleyen önemli unsurlar arasında bulunuyor. Peki, 3600 gün primle kimler emekli olabilir, 15 yıllık sigortalılık süresi hangi tarihten itibaren hesaplanır ve kadınlarla erkekler için yaş şartı nasıl belirlenir?