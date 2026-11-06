Hafta sonu sınav var mı, hangi sınavlar var? 7-8 Kasım 2026 sınav takvimi

Hafta sonu sınav takviminde EUS ve STS Eczacılık sınavları 7 Kasım 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Kimlik belgesi sorunu yaşayan adaylar için belirlenen nüfus müdürlükleri 11.00-13.30 saatleri arasında açık tutulacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), hafta sonu sınav takvimi kapsamında Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-EUS) ile Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nı (2026-STS Eczacılık) 7 Kasım 2026 Cumartesi günü düzenleyecek. Adaylar, sınav giriş belgelerinde belirtilen bina ve salonlarda sınava katılacak.
Hafta sonu hangi sınavlar yapılacak?
7 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek sınavlar şöyle:
- 2026-EUS: Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı.
- 2026-STS Eczacılık: Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı.
STS Eczacılık sınav giriş belgesi nasıl alınır?
STS Eczacılık adayları, sınav giriş belgelerine ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşabilecek. T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı seçerek belgeyi görüntülemek ve çıktısını almak mümkün olacak.
Belgede adayın sınava gireceği bina, salon ve sıra bilgileri bulunuyor. Adayların sınav günü giriş belgesinin çıktısını ve geçerli kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.
Belirlenen nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak
ÖSYM’nin duyurusuna göre sınav merkezlerinde belirlenen il ve ilçe nüfus müdürlükleri, 7 Kasım Cumartesi günü 11.00-13.30 saatleri arasında hizmet verecek. Bu uygulamadan, kimlik belgesindeki eksiklik veya kimlik kaybı nedeniyle sınava kabul edilmeyecek durumda olan adaylar yararlanabilecek.
Geçici kimlik belgesi düzenlenebilecek durumlar şunlar:- T.C. kimlik kartının kaybolması.
- T.C. kimlik kartında fotoğraf bulunmaması.
- Nüfus cüzdanının olmaması.
- Nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf veya soğuk damga bulunmaması.
Geçici kimlik belgesi için hangi belgeler gerekiyor?
Nüfus müdürlüğüne başvuracak adayların, ilgili sınava ait sınava giriş belgesini ve biyometrik fotoğrafını yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Görevli personel, adayın T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle AİS’teki başvuru bilgilerine erişerek gerekli kontrolleri yapacak.
Kontrolün ardından adaya ÖSYM’nin duyurusunda belirtilen özellikleri taşıyan fotoğraflı geçici kimlik belgesi düzenlenecek. Adaylar bu belgeyle sınava girebilecek; söz konusu işlem kapsamında geçici kimlik belgesi dışında verilen belgeler sınava girişte kabul edilmeyecek.
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