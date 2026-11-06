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Bugünkü maçlar 6 Kasım 2026: Bu akşam maç var mı, kimin maçı var? Günün programı ve yayın bilgileri

18:54, 06/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Süper Lig’de Gaziantep FK-Kasımpaşa karşılaşmasıyla saat 20.00’de başlayan bugünkü maçlar programı, Avrupa liglerindeki mücadelelerle devam ediyor; takımını takip etmek veya akşam izleyeceği karşılaşmayı seçmek isteyenler için maç saatlerini ve açıklanan yayın kanallarını bir araya getirdik. İşte 6 Kasım Cuma akşamı maç programı ve yayın kanalları.

Bugünkü maç programında Türkiye ve Avrupa liglerinden dokuz karşılaşma yer alıyor. 6 Kasım 2026 Cuma akşamı saat 20.00’de başlayacak programda Gaziantep FK–Kasımpaşa, Everton–Coventry City ve Sevilla–Alaves mücadeleleri bulunuyor.


Türkiye ve Avrupa’da 6 Kasım 2026 Cuma günü oynanacak karşılaşmaları kapsayan bugünkü maçlar programı, saat 20.00’deki üç müsabakayla başlıyor. Süper Lig’de Gaziantep FK ile Kasımpaşa karşılaşırken Avrupa liglerindeki maçların başlangıç saatleri 22.30 ile 23.45 arasında değişiyor.

Türkiye’de bu akşam hangi maçlar var?

Türkiye’de akşam programında Gaziantep FK–Kasımpaşa, Antalyaspor–Bursaspor ve Sarıyer–Iğdır FK karşılaşmaları bulunuyor. Üç maçın da başlangıç saati 20.00 olarak belirtiliyor.


- 20.00 | Gaziantep FK–Kasımpaşa: Süper Lig. beIN Sports

- 20.00 | Antalyaspor–Bursaspor: TRT Spor ve beIN SPORTS 2.

- 20.00 | Sarıyer–Iğdır FK: TRT Türk ve beIN SPORTS MAX 1.



Avrupa liglerinde maçlar saat kaçta başlayacak?

Avrupa programı, saat 22.30’daki Hamburg–Borussia Mönchengladbach karşılaşmasıyla açılıyor. İngiltere Premier Lig’de Everton–Coventry City ve İspanya La Liga’da Sevilla–Alaves maçları saat 23.00’te başlayacak.


- 22.30 | Hamburg–Borussia Mönchengladbach: Bundesliga.

- 22.45 | Venezia–Udinese: Serie A.

- 22.45 | Toulouse–Strasbourg: Ligue 1.

- 23.00 | Everton–Coventry City: Premier Lig.

- 23.00 | Sevilla–Alaves: La Liga.

- 23.45 | Famalicao–Arouca: Portekiz Ligi.


Listede günün en geç başlayacak karşılaşması Famalicao–Arouca mücadelesi.


Başlıklar :bugünkü maçlarmaç programısüper ligfutbol
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Bugünkü maçlar 6 Kasım 2026: Bu akşam maç var mı, kimin maçı var? Günün programı ve yayın bilgileri

Bugünkü maç programında Türkiye ve Avrupa liglerinden dokuz karşılaşma yer alıyor. 6 Kasım 2026 Cuma akşamı saat 20.00’de başlayacak programda Gaziantep FK–Kasımpaşa, Everton–Coventry City ve Sevilla–Alaves mücadeleleri bulunuyor.


Türkiye ve Avrupa’da 6 Kasım 2026 Cuma günü oynanacak karşılaşmaları kapsayan bugünkü maçlar programı, saat 20.00’deki üç müsabakayla başlıyor. Süper Lig’de Gaziantep FK ile Kasımpaşa karşılaşırken Avrupa liglerindeki maçların başlangıç saatleri 22.30 ile 23.45 arasında değişiyor.

Türkiye’de bu akşam hangi maçlar var?

Türkiye’de akşam programında Gaziantep FK–Kasımpaşa, Antalyaspor–Bursaspor ve Sarıyer–Iğdır FK karşılaşmaları bulunuyor. Üç maçın da başlangıç saati 20.00 olarak belirtiliyor.


- 20.00 | Gaziantep FK–Kasımpaşa: Süper Lig. beIN Sports

- 20.00 | Antalyaspor–Bursaspor: TRT Spor ve beIN SPORTS 2.

- 20.00 | Sarıyer–Iğdır FK: TRT Türk ve beIN SPORTS MAX 1.



Avrupa liglerinde maçlar saat kaçta başlayacak?

Avrupa programı, saat 22.30’daki Hamburg–Borussia Mönchengladbach karşılaşmasıyla açılıyor. İngiltere Premier Lig’de Everton–Coventry City ve İspanya La Liga’da Sevilla–Alaves maçları saat 23.00’te başlayacak.


- 22.30 | Hamburg–Borussia Mönchengladbach: Bundesliga.

- 22.45 | Venezia–Udinese: Serie A.

- 22.45 | Toulouse–Strasbourg: Ligue 1.

- 23.00 | Everton–Coventry City: Premier Lig.

- 23.00 | Sevilla–Alaves: La Liga.

- 23.45 | Famalicao–Arouca: Portekiz Ligi.


Listede günün en geç başlayacak karşılaşması Famalicao–Arouca mücadelesi.


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