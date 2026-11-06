Antalyaspor-Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11’ler ve canlı izleme ekranı

KYK BURS SONUÇLARI 2026 E DEVLET SORGULAMA EKRANI: Beklenen açıklama geldi! KYK burs sonuçları nereden, nasıl sorgulanır?
Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği 2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları erişime açıldı. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin başvuru durumları belli olurken, burs veya kredi almaya hak kazanan adaylar için yeni bir süreç başladı. Hak sahiplerinin destek ödemelerini alabilmesi için e-Devlet sistemi üzerinden taahhütname onayı vermesi gerekiyor. Bu işlemin 11 Kasım saat 23.59'a kadar tamamlanması şartı bulunuyor. Özellikle sonuç ekranında burs veya kredi hakkı kazandığını gören öğrencilerin, son günü beklemeden onay işlemlerini gerçekleştirmesi önem taşıyor. Süresi içerisinde taahhütname onayı vermeyen adaylar, kazandıkları destekten yararlanamayabilecek. Peki, 2026 KYK burs sonucu nasıl öğrenilir, e-Devlet taahhütname onayı hangi adımlarla yapılır? İşte ayrıntılar...
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