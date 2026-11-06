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Antalyaspor-Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11’ler ve canlı izleme ekranı

18:22, 06/11/2026, CumaG: Güncelleme: 18:23, 06/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Antalyaspor-Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında lider Bursaspor, 6 Kasım 2026 Cuma günü saat 20.00’de Antalya Stadyumu’nda Antalyaspor’a konuk olacak. TRT Spor, beIN SPORTS 2 ve tabii üzerinden yayınlanacak karşılaşma öncesinde gözler iki takımın kadro tercihlerinde. İşte mücadelenin yayın bilgileri ve sahaya çıkması beklenen muhtemel 11’ler.

Antalyaspor-Bursaspor maçı, Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında 6 Kasım Cuma günü saat 20.00’de Antalya Stadyumu’nda oynanacak. Lider Bursaspor’un deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacağı mücadele TRT Spor, beIN SPORTS 2 ve tabii üzerinden yayınlanacak.


Trendyol 1. Lig’in 14. haftasındaki Antalyaspor-Bursaspor maçı, 6 Kasım 2026 Cuma günü Antalya’da oynanacak. Saat 20.00’de başlayacak karşılaşmada Bursaspor liderliğini korumak, ev sahibi Antalyaspor ise puan tablosunda üst sıralara yükselmek için mücadele edecek.


Antalyaspor-Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Antalya Stadyumu’ndaki karşılaşma, televizyondan TRT Spor ve beIN SPORTS 2 kanallarından izlenebilecek. Mücadeleyi internet üzerinden takip etmek isteyenler ise tabii platformunu kullanabilecek.


Karşılaşmanın programı şöyle:

- Tarih: 6 Kasım 2026 Cuma

- Başlama saati: 20.00

- Stat: Antalya Stadyumu

- Televizyon yayını: TRT Spor ve beIN SPORTS 2

- Dijital yayın: tabii


ANTALYASPOR BURSASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYINI İZLE

Antalyaspor-Bursaspor maçının muhtemel 11’leri

İki takımın sahaya çıkması beklenen ilk 11’leri şöyle:


Antalyaspor: F. Pseftis, Erdoğan, Ensar Buğra, F. Nzaba, Samet, J. Ceesay, Mevlüt, Pedrinho, Ömer Faruk, S. van de Streek, Ahmet.


Bursaspor: Kerem, Rahmetullah, Emirhan, Ertuğrul, Barış, Baker, Elitim, Soner, Boutrah, Halil, Iheanacho.


Bu kadrolar muhtemel 11’leri yansıtıyor; kesinleşmiş maç kadrosu niteliği taşımıyor.

Bursaspor liderliğini korumayı hedefliyor

Lig lideri Bursaspor, Antalya deplasmanından üç puanla ayrılarak zirvedeki yerini korumayı amaçlıyor. Antalyaspor ise sahasında kazanarak üst sıralara ilerlemek istiyor.

Başlıklar :antalyasporbursasporfutbolcanlı yayın
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Antalyaspor-Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11’ler ve canlı izleme ekranı

Antalyaspor-Bursaspor maçı, Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında 6 Kasım Cuma günü saat 20.00’de Antalya Stadyumu’nda oynanacak. Lider Bursaspor’un deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacağı mücadele TRT Spor, beIN SPORTS 2 ve tabii üzerinden yayınlanacak.


Trendyol 1. Lig’in 14. haftasındaki Antalyaspor-Bursaspor maçı, 6 Kasım 2026 Cuma günü Antalya’da oynanacak. Saat 20.00’de başlayacak karşılaşmada Bursaspor liderliğini korumak, ev sahibi Antalyaspor ise puan tablosunda üst sıralara yükselmek için mücadele edecek.


Antalyaspor-Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Antalya Stadyumu’ndaki karşılaşma, televizyondan TRT Spor ve beIN SPORTS 2 kanallarından izlenebilecek. Mücadeleyi internet üzerinden takip etmek isteyenler ise tabii platformunu kullanabilecek.


Karşılaşmanın programı şöyle:

- Tarih: 6 Kasım 2026 Cuma

- Başlama saati: 20.00

- Stat: Antalya Stadyumu

- Televizyon yayını: TRT Spor ve beIN SPORTS 2

- Dijital yayın: tabii


ANTALYASPOR BURSASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYINI İZLE

Antalyaspor-Bursaspor maçının muhtemel 11’leri

İki takımın sahaya çıkması beklenen ilk 11’leri şöyle:


Antalyaspor: F. Pseftis, Erdoğan, Ensar Buğra, F. Nzaba, Samet, J. Ceesay, Mevlüt, Pedrinho, Ömer Faruk, S. van de Streek, Ahmet.


Bursaspor: Kerem, Rahmetullah, Emirhan, Ertuğrul, Barış, Baker, Elitim, Soner, Boutrah, Halil, Iheanacho.


Bu kadrolar muhtemel 11’leri yansıtıyor; kesinleşmiş maç kadrosu niteliği taşımıyor.

Bursaspor liderliğini korumayı hedefliyor

Lig lideri Bursaspor, Antalya deplasmanından üç puanla ayrılarak zirvedeki yerini korumayı amaçlıyor. Antalyaspor ise sahasında kazanarak üst sıralara ilerlemek istiyor.

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