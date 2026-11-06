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Sağlık Bakanlığı 2026 yılı 3. dönem atama kurası ne zaman? İlk defa ve yeniden atama kurası takvimi

18:59, 06/11/2026, CumaG: Güncelleme: 19:07, 06/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Sağlık Bakanlığı atama kurası için 2026 yılı 3. dönem tercih başvuruları 5 Kasım’da sona erdi. İlk defa ve yeniden atama kapsamında 26 Kasım’da gerçekleştirilecek kuranın yeri ve saati, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacak.

Sağlık Bakanlığı atama kurası, 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama süreci kapsamında 26 Kasım 2026 Perşembe günü yapılacak. Uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına atanmak isteyen adayların tercih başvuruları, 5 Kasım saat 18.00’e kadar çevrim içi olarak alındı.


Tercih başvuruları tamamlandı, kura tarihi belli oldu


Adaylar, tercih işlemlerini ekip.saglik.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirdi. Başvurular için belirlenen süre 5 Kasım 2026 saat 18.00 itibarıyla doldu.


Başvuruların ardından takip edilecek kura takvimi ve duyuru kanalı şöyle:


Kura tarihi: 26 Kasım 2026 Perşembe.


Kura yeri ve saati: Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ilan edilecek.


Yerleşenler listesi: Kura sonuçları aynı internet adresinde yayımlanacak.


Kura yeri ve sonuçları nereden öğrenilecek?


Kuranın yapılacağı yer ve başlangıç saati için duyuru adresi yhgm.saglik.gov.tr olacak. Adaylar, münhal kadrolara ve kura sonucunda yerleşenlerin listesine de Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bu adresinden ulaşabilecek.

Çalışan adaylar için belge teslimi


Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ile özel sağlık tesislerinde görev yapanların, kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğini gösteren belgeyi atamaları yapıldıktan sonra teslim etmeleri gerekiyor. Bu belge, göreve başlayacakları sağlık tesisine verilecek.


Hangi kadrolar için atama yapılacak?

2026 yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası kapsamında sağlık personeli alımı; uzman doktor, doktor, uzman diş hekimi, diş hekimi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarını kapsıyor. Yerleştirmeler ilgili mevzuata uygun şekilde kura yöntemiyle belirlenecek.


Başlıklar :sağlık bakanlığıatama kurasıilk defa atamayeniden atamasağlık personeli ataması
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Sağlık Bakanlığı 2026 yılı 3. dönem atama kurası ne zaman? İlk defa ve yeniden atama kurası takvimi

Sağlık Bakanlığı atama kurası, 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama süreci kapsamında 26 Kasım 2026 Perşembe günü yapılacak. Uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına atanmak isteyen adayların tercih başvuruları, 5 Kasım saat 18.00’e kadar çevrim içi olarak alındı.


Tercih başvuruları tamamlandı, kura tarihi belli oldu


Adaylar, tercih işlemlerini ekip.saglik.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirdi. Başvurular için belirlenen süre 5 Kasım 2026 saat 18.00 itibarıyla doldu.


Başvuruların ardından takip edilecek kura takvimi ve duyuru kanalı şöyle:


Kura tarihi: 26 Kasım 2026 Perşembe.


Kura yeri ve saati: Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ilan edilecek.


Yerleşenler listesi: Kura sonuçları aynı internet adresinde yayımlanacak.


Kura yeri ve sonuçları nereden öğrenilecek?


Kuranın yapılacağı yer ve başlangıç saati için duyuru adresi yhgm.saglik.gov.tr olacak. Adaylar, münhal kadrolara ve kura sonucunda yerleşenlerin listesine de Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bu adresinden ulaşabilecek.

Çalışan adaylar için belge teslimi


Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ile özel sağlık tesislerinde görev yapanların, kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğini gösteren belgeyi atamaları yapıldıktan sonra teslim etmeleri gerekiyor. Bu belge, göreve başlayacakları sağlık tesisine verilecek.


Hangi kadrolar için atama yapılacak?

2026 yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası kapsamında sağlık personeli alımı; uzman doktor, doktor, uzman diş hekimi, diş hekimi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarını kapsıyor. Yerleştirmeler ilgili mevzuata uygun şekilde kura yöntemiyle belirlenecek.


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