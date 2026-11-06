Ormanın altı adeta altın: Köy köy dolaşıp kasa kasa topluyorlar

Günde bazen bir, bazen bir buçuk ton mantar aldığını belirten Yanıkkaya, şöyle devam etti:





"Bazen 02.00-03.00'lere kadar köyleri dolaşırız. Aşağı yukarı bir aydır mantar bolluğu var. Daha fazla da olabilir, kesilebilir de hava şartlarına göre. Ülkemizin her yerinde bol olduğu için fiyatlar biraz düşük.





Aldığım mantarları toptancılara ulaştırıyorum. İstanbul'da, büyük şehirlerimizde, iç pazarda satılıyor. Ben her türlü mantarı alıyorum, kanlıca, bolet, sığır dili, borazan, civciv bacağı gibi. İhracat yapan firmalara da gönderiyoruz."