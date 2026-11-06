Erken doğan bebek iş sahibi etti: Sayıyı 800'e çıkardılar 12,5 ton ürün elde ettiler

"Ortaya güzel bir değer çıktı"





Esma Balkaya, iki kızının prematüre doğmasının ardından onlar için doğal ürün arayışına girdiklerini, üretim hikayelerinin bu süreçte başladığını söyledi.





Organik sertifikalı sirke, tahin ve kozmetik ürünleri ürettiklerini belirten Balkaya, bölgede organik sertifikalı bal üretiminde eksiklik olduğunu fark ederek bu alanda da üretime başladıklarını ifade etti.





Üretime başladıktan sonra organik sertifikasyon kuruluşlarıyla iletişime geçerek her şeyi mevzuatına uygun şekilde yapmak istediklerini dile getiren Balkaya, şunları kaydetti:





"Üç yıldır organik sertifikalı bal üretiyoruz. Bu yıl 'altın bal' diye nitelendirdiğimiz bir balımız var. Balımızın prolin değeri, mevzuatta belirtilen değerin yaklaşık 10 kat üzerine çıktı. 3 binin üzerinde bir prolin değeri elde ettik. Bu, Türkiye'de ölçülmüş en yüksek değerlerden biri. Bal numunelerini analiz için Erzincan'daki laboratuvara gönderdik. Ortaya güzel bir değer çıktı. Laboratuvardaki görevliler bize ulaştı. İlk defa böyle yüksek değerli bir bal gördüklerini belirterek kendilerine de göndermemizi istediler. Van Gölü havzasının endemik bitki çeşitliliği çok fazla. Endemik bitki çeşitliliği ne kadar fazlaysa balın prolin değeri de o kadar yüksek olabiliyor. Prolin değerinin 3 bin 58 çıkması, bölgemizin çiçek florasının ve endemik bitki çeşitliliğinin ne kadar zengin olduğunu gösteriyor."