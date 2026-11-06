Erken doğan bebek iş sahibi etti: Sayıyı 800'e çıkardılar 12,5 ton ürün elde ettiler

Yüz bin bebekte bir görülüyor: Doktorun dikkati minik bir hayatı kurtardı
Samsun’da 38 haftalık dünyaya gelen ve doğumunun ardından kusma, halsizlik ve beslenememe şikayetleri yaşayan 8 günlük Kutay Yeşil, nadir görülen ve hayati tehlike oluşturan psödohipoaldosteronizm (PHA) hastalığına yakalandı. Vücudunda ciddi tuz kaybı tespit edilen bebek, Samsun Şehir Hastanesi Neonatoloji Uzmanı Dr. Ferhan İren’in erken tanısı ve uyguladığı tedaviyle hayata tutundu. Yaklaşık 50 gün süren tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Kutay bebek, annesinin kucağında taburcu edildi.
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