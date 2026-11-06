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Erken doğan bebek iş sahibi etti: Sayıyı 800'e çıkardılar 12,5 ton ürün elde ettiler

11:54, 06/11/2026, CumaG: Güncelleme: 12:06, 06/11/2026, Cuma
AA
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Van'da memuriyetten ayrılarak doğal sirke, tahin ve kozmetik ürünleri üretmeye başlayan, daha sonra arıcılığa da yönelen Esma ve Muhammed Şerif Balkaya çifti, bu yıl 800 kovandan prolin değeri yüksek olan 12,5 ton bal elde etti. Esma Balkaya, "Endemik bitki çeşitliliği ne kadar fazlaysa balın prolin değeri de o kadar yüksek olabiliyor. Prolin değerinin 3 bin 58 çıkması, bölgemizin çiçek florasının ve endemik bitki çeşitliliğinin ne kadar zengin olduğunu gösteriyor" dedi.

İlk çocukları 2013'te, ikinci çocukları ise 2016'da prematüre olarak dünyaya gelen çift, çocuklarının beslenmesi için ihtiyaç duydukları doğal ürünlere ulaşmakta yaşadıkları güçlükler nedeniyle kendi üretimlerini yapmaya karar verdi.


Yaklaşık 8 yıl önce Van İş Geliştirme Merkezinde doğal sirke, tahin ve kozmetik ürünleri üretmeye başlayan çift, üç yıl önce de arıcılığa yöneldi.


Diyanet İşleri Başkanlığında 6 yıl görev yapan Esma Balkaya, 3,5 yıl önce istifa ederek atölyede yapılan üretimin başına geçti.

Ziraat mühendisliği ve hemşirelik bölümlerinden mezun olan eşi Muhammed Şerif Balkaya da 2,5 yıl önce görev yaptığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinden ayrılarak eşine destek verdi.


Mevcut üretimlerinin yanı sıra İpekyolu Arıcılar Birliği Başkanı Yusuf Öcal'ın da desteğiyle Van'ın Çatak ilçesi ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi arasındaki Kato Dağı'nın eteklerine 100 kovan yerleştirerek arıcılığa başlayan çift, kovan sayısını 800'e çıkardı.



Bu yıl etkili olan yağışların bitki çeşitliliğine katkısı ve elverişli hava koşulları sayesinde verimli bir sezon geçiren çift, 12,5 ton bal elde etti. Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderilen ballar üzerinde yapılan analizlerde prolin (proteini oluşturan 20 amino asitten biri) değeri 3 bin 58 olarak belirlendi.



Organik bal üretim sertifikasına da sahip olan çift, ürettikleri balı, İş Geliştirme Merkezinde 20 kişiye istihdam sağladıkları işletmelerinde satışa sunuyor, siparişler üzerine yurt içindeki müşterilerinin yanı sıra Avrupa'ya da gönderiyor.



Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Bünyamin Hakan ve müdürlüğe bağlı görevliler de işletmeyi düzenli olarak ziyaret edip üretimin geliştirilmesine yönelik danışmanlık desteğinde bulunuyor.

 "Ortaya güzel bir değer çıktı"


Esma Balkaya, iki kızının prematüre doğmasının ardından onlar için doğal ürün arayışına girdiklerini, üretim hikayelerinin bu süreçte başladığını söyledi.


Organik sertifikalı sirke, tahin ve kozmetik ürünleri ürettiklerini belirten Balkaya, bölgede organik sertifikalı bal üretiminde eksiklik olduğunu fark ederek bu alanda da üretime başladıklarını ifade etti.


Üretime başladıktan sonra organik sertifikasyon kuruluşlarıyla iletişime geçerek her şeyi mevzuatına uygun şekilde yapmak istediklerini dile getiren Balkaya, şunları kaydetti:


"Üç yıldır organik sertifikalı bal üretiyoruz. Bu yıl 'altın bal' diye nitelendirdiğimiz bir balımız var. Balımızın prolin değeri, mevzuatta belirtilen değerin yaklaşık 10 kat üzerine çıktı. 3 binin üzerinde bir prolin değeri elde ettik. Bu, Türkiye'de ölçülmüş en yüksek değerlerden biri. Bal numunelerini analiz için Erzincan'daki laboratuvara gönderdik. Ortaya güzel bir değer çıktı. Laboratuvardaki görevliler bize ulaştı. İlk defa böyle yüksek değerli bir bal gördüklerini belirterek kendilerine de göndermemizi istediler. Van Gölü havzasının endemik bitki çeşitliliği çok fazla. Endemik bitki çeşitliliği ne kadar fazlaysa balın prolin değeri de o kadar yüksek olabiliyor. Prolin değerinin 3 bin 58 çıkması, bölgemizin çiçek florasının ve endemik bitki çeşitliliğinin ne kadar zengin olduğunu gösteriyor."

"Üretim açısından verimli bir yıl oldu"


Muhammed Şerif Balkaya ise 14 yıl hemşirelik yaptıktan sonra eşiyle yürüttüğü arıcılık ve doğal ürün üretimine daha fazla zaman ayırabilmek için memurluktan istifa ettiğini anlattı.


Üretimlerinin organik sertifikalı olduğunu söyleyen Balkaya, "800 kovanımız mevcut. Üretimimizi sertifikalandırıyor, analizlerini yaptırıyor ve ardından satışa sunuyoruz. Satışlarımızı e-ticaret yoluyla gerçekleştiriyoruz. Ürünlerimizi Türkiye'nin her yerine ve yurt dışına gönderiyoruz. Hollanda'da distribütör firmamız bulunuyor. Ürünlerin satışı bu firma üzerinden Avrupa'nın tamamında gerçekleştiriliyor. Üretime 100 kovanla başladık. Şu anda 800 kovanımız bulunuyor. Üretim açısından verimli bir yıl oldu. 12,5 ton bal ürettik." ifadelerini kullandı.

Başlıklar :vanesma balkayamuhammed şerif balkayaarıcılık
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Erken doğan bebek iş sahibi etti: Sayıyı 800'e çıkardılar 12,5 ton ürün elde ettiler

İlk çocukları 2013'te, ikinci çocukları ise 2016'da prematüre olarak dünyaya gelen çift, çocuklarının beslenmesi için ihtiyaç duydukları doğal ürünlere ulaşmakta yaşadıkları güçlükler nedeniyle kendi üretimlerini yapmaya karar verdi.


Yaklaşık 8 yıl önce Van İş Geliştirme Merkezinde doğal sirke, tahin ve kozmetik ürünleri üretmeye başlayan çift, üç yıl önce de arıcılığa yöneldi.


Diyanet İşleri Başkanlığında 6 yıl görev yapan Esma Balkaya, 3,5 yıl önce istifa ederek atölyede yapılan üretimin başına geçti.

Ziraat mühendisliği ve hemşirelik bölümlerinden mezun olan eşi Muhammed Şerif Balkaya da 2,5 yıl önce görev yaptığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinden ayrılarak eşine destek verdi.


Mevcut üretimlerinin yanı sıra İpekyolu Arıcılar Birliği Başkanı Yusuf Öcal'ın da desteğiyle Van'ın Çatak ilçesi ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi arasındaki Kato Dağı'nın eteklerine 100 kovan yerleştirerek arıcılığa başlayan çift, kovan sayısını 800'e çıkardı.



Bu yıl etkili olan yağışların bitki çeşitliliğine katkısı ve elverişli hava koşulları sayesinde verimli bir sezon geçiren çift, 12,5 ton bal elde etti. Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderilen ballar üzerinde yapılan analizlerde prolin (proteini oluşturan 20 amino asitten biri) değeri 3 bin 58 olarak belirlendi.



Organik bal üretim sertifikasına da sahip olan çift, ürettikleri balı, İş Geliştirme Merkezinde 20 kişiye istihdam sağladıkları işletmelerinde satışa sunuyor, siparişler üzerine yurt içindeki müşterilerinin yanı sıra Avrupa'ya da gönderiyor.



Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Bünyamin Hakan ve müdürlüğe bağlı görevliler de işletmeyi düzenli olarak ziyaret edip üretimin geliştirilmesine yönelik danışmanlık desteğinde bulunuyor.

 "Ortaya güzel bir değer çıktı"


Esma Balkaya, iki kızının prematüre doğmasının ardından onlar için doğal ürün arayışına girdiklerini, üretim hikayelerinin bu süreçte başladığını söyledi.


Organik sertifikalı sirke, tahin ve kozmetik ürünleri ürettiklerini belirten Balkaya, bölgede organik sertifikalı bal üretiminde eksiklik olduğunu fark ederek bu alanda da üretime başladıklarını ifade etti.


Üretime başladıktan sonra organik sertifikasyon kuruluşlarıyla iletişime geçerek her şeyi mevzuatına uygun şekilde yapmak istediklerini dile getiren Balkaya, şunları kaydetti:


"Üç yıldır organik sertifikalı bal üretiyoruz. Bu yıl 'altın bal' diye nitelendirdiğimiz bir balımız var. Balımızın prolin değeri, mevzuatta belirtilen değerin yaklaşık 10 kat üzerine çıktı. 3 binin üzerinde bir prolin değeri elde ettik. Bu, Türkiye'de ölçülmüş en yüksek değerlerden biri. Bal numunelerini analiz için Erzincan'daki laboratuvara gönderdik. Ortaya güzel bir değer çıktı. Laboratuvardaki görevliler bize ulaştı. İlk defa böyle yüksek değerli bir bal gördüklerini belirterek kendilerine de göndermemizi istediler. Van Gölü havzasının endemik bitki çeşitliliği çok fazla. Endemik bitki çeşitliliği ne kadar fazlaysa balın prolin değeri de o kadar yüksek olabiliyor. Prolin değerinin 3 bin 58 çıkması, bölgemizin çiçek florasının ve endemik bitki çeşitliliğinin ne kadar zengin olduğunu gösteriyor."

"Üretim açısından verimli bir yıl oldu"


Muhammed Şerif Balkaya ise 14 yıl hemşirelik yaptıktan sonra eşiyle yürüttüğü arıcılık ve doğal ürün üretimine daha fazla zaman ayırabilmek için memurluktan istifa ettiğini anlattı.


Üretimlerinin organik sertifikalı olduğunu söyleyen Balkaya, "800 kovanımız mevcut. Üretimimizi sertifikalandırıyor, analizlerini yaptırıyor ve ardından satışa sunuyoruz. Satışlarımızı e-ticaret yoluyla gerçekleştiriyoruz. Ürünlerimizi Türkiye'nin her yerine ve yurt dışına gönderiyoruz. Hollanda'da distribütör firmamız bulunuyor. Ürünlerin satışı bu firma üzerinden Avrupa'nın tamamında gerçekleştiriliyor. Üretime 100 kovanla başladık. Şu anda 800 kovanımız bulunuyor. Üretim açısından verimli bir yıl oldu. 12,5 ton bal ürettik." ifadelerini kullandı.

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