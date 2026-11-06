Evlilik hayatına çadırda başlayacak





Damatlardan Muhammed Kuveydir ise İsrail saldırılarında evini kaybetmesinin ardından yeni bir konut kiralayacak veya satın alacak maddi imkanının bulunmadığını, bu nedenle evlilik hayatına bir çadırda başlayacağını söyledi.





Kuveydir, Gazze'de artan fiyatlar ve yaşam maliyetlerinin Filistinli gençler için evlenmeyi daha da zorlaştırdığını belirtti.