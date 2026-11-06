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İsrail'de siyasi kriz büyüyor: Katil Netanyahu'ya 'darbe' suçlaması

17:23, 06/11/2026, Cuma
AA
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Netanyahu

Soykırımcı İsrail'de muhalefetteki Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, Başbakan katil Binyamin Netanyahu'nun "panik halinde" olduğunu belirterek, güvenlik kurumlarını ve Şin-Bet'i siyasi emelleri doğrultusunda kullanarak iktidarı ele geçirmek için darbe planladığını iddia etti.

Terör devleti İsrail'de muhalefetteki Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "panik halinde" olduğunu belirterek, güvenlik kurumlarını kullanarak iktidarı ele geçirmek için "darbe planladığını" öne sürdü.


Golan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun güvenlik kurumlarını siyasi amaçları doğrultusunda kullanmaya çalıştığını savundu.


Şin-Bet'i Netanyahu'ya hizmet etmekle suçladı


İsrail'in İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'e yönelik eleştirilerde bulunan Golan, kurumun Netanyahu'nun Arap partilerine karşı yürüttüğü kampanyaya destek verdiğini iddia etti.


Şin-Bet Başkanı David Zini'nin
"Netanyahu'ya boyun eğdiğini" savunan Golan, "İsrail'in ulusal güvenliğinin özü artık devlete hizmet etmek yerine Netanyahu'ya hizmet eden kişilerin ellerinde."
 ifadelerini kullandı.

Netanyahu'ya darbe suçlaması


ABD'nin İsrail'e yönelik askeri yardımlarını azaltma kararına ve Demokratların Kongre ara seçimlerinde elde ettiği başarıya değinen Golan, bu gelişmelerin Washington ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerde yeni sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu.


Seçimlerin ardından ortaya çıkan durumun "İsrail'in güvenliği açısından gerçek bir tehlike oluşturduğunu" savunan Golan, "Siyasi oyunlarla kaybedecek vaktimiz yok." dedi.


Netanyahu'nun "panik halinde" olduğunu ileri süren Golan, Başbakan'ın "iktidarı zorla ele geçirmek için darbe planladığını" iddia etti.


Muhalefetten acil durum hükümeti çağrısı


Golan, "İsrail kritik bir dönemeçten geçiyor. Değişim bloğunun liderleri olarak omuzlarımızdaki sorumluluk çok büyük. Ulusal acil durum hükümeti kurmaya ve bunu bir an önce gerçekleştirmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.


Şin-Bet'ten Arap milletvekillerine soruşturma girişimi


İsrail basınında 4 Kasım'da yer alan haberlerde, Şin-Bet Başkanı Zini'nin Raam Partisi lideri Mansur Abbas, Taal Partisi lideri Ahmed Tıybi, Balad Partisi Başkanı Sami Ebu Şehade ve adı açıklanmayan bir milletvekilini sorgulamak istediği öne sürülmüştü.


Haberlerde, Zini'nin söz konusu talebine ilişkin Başsavcılığa ve oluşturulan ortak soruşturma ekibine herhangi bir kanıt sunmadığı iddia edilmişti.


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Başlıklar :Binyamin NetanyahuisrailYair Golan
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İsrail'de siyasi kriz büyüyor: Katil Netanyahu'ya 'darbe' suçlaması
Netanyahu
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