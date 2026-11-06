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Kutsal topraklara saldırıya 4 ülkeden tepki

08:30, 06/11/2026, Cuma
AA
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Husiler Medine'ye saldırdı

Husilerin Medine'yi balistik füzeyle hedef alma girişimi İslam dünyasında tepki çekti. Kuveyt, Katar, Bahreyn ve Ürdün, Suudi Arabistan'a destek mesajı vererek saldırıyı sert sözlerle kınadı.

Kuveyt, Katar, Bahreyn ve Ürdün, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın Medine kentine balistik füzeyle saldırı girişimini kınayarak, Riyad yönetimiyle dayanışma içinde olduklarını bildirdi.

Dört ülkenin dışişleri bakanlıklarından yapılan açıklamalarda, saldırı girişiminin Suudi Arabistan'ın egemenliğini ihlal ettiği ve Müslümanların kutsal mekanlarına yönelik hassasiyetini hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, Katar, Medine'yi hedef alma girişimini, Müslümanların duygularına yönelik açık bir provokasyon, sivillerin hayatını hiçe sayma ve Suudi Arabistan'ın egemenliğini ihlal olarak nitelendirdi.

Doha yönetimi, Suudi Arabistan'ın güvenliğinin Katar'ın ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin ortak güvenliğinin ayrılmaz parçası olduğunu vurguladı.

Saldırı girişimini Suudi Arabistan'ın egemenliğine yönelik açık ihlal olarak değerlendiren Kuveyt, uluslararası hukuk ve uluslararası insani hukukun ihlal edildiğini belirterek, Riyad'ın egemenliğini ve güvenliğini korumak için aldığı tüm önlemleri desteklediğini bildirdi.

Bahreyn de Husilerin Medine'ye balistik füze saldırısı ile Suudi Arabistan'ın doğu bölgesine yönelik İHA saldırısını kınadı.

Riyad'ın Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51'inci maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını desteklediğini açıklayan Bahreyn, BM Güvenlik Konseyine Husilerin saldırılarını durdurmak için caydırıcı önlemler alma çağrısı yaptı.

Ürdün ise Medine'yi hedef alma girişiminin Müslümanların duygularını provoke ettiğini, Suudi Arabistan'ın egemenliğini ve güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

Amman yönetimi, Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğunu ve ülkenin güvenliğini, egemenliğini ve istikrarını korumaya yönelik adımlarını desteklediğini bildirdi.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerinin, İran destekli Husilerin Medine-i Münevvere'ye gönderdiği bir balistik füze ile doğu bölgesinde bir İHA’yı engelleyerek düşürdüğünü açıklamıştı.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dammam kentindeki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'nı İHA ile hedef aldıklarını, saldırının hava trafiğinin aksamasına neden olduğunu ileri sürmüştü.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.


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Başlıklar :BahreynHusilerİHA ve balistik füze saldırısıKatarKINAMAKuveytSuudi ArabistanÜrdün
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Kutsal topraklara saldırıya 4 ülkeden tepki
Husiler Medine'ye saldırdı
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