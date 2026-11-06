Trump kaybetti piyasalar coştu

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Demokratların Senato ve Temsilciler Meclisi'nde kontrolü ele geçirmesi, Trump'ın İran politikasında hareket alanının daralacağı beklentisini artırdı. Savaş riskinin azalacağı öngörüsüyle Brent petrol sert gerilerken ABD borsaları yükseldi, dolar endeksi son bir ayın en düşük seviyesine çekildi. İlk tepkinin ardından dün de petrol fiyatlarında düşüş devam etti, piyasalarda alıcılı seyir öne çıktı.

PETROLDE SERT DEĞER KAYBI

Orta Doğu'da savaşın sona erebileceği beklentisi enerji piyasalarında sert satışları beraberinde getirdi. Brent petrolün varil fiyatı önceki gün yüzde 8,7 düşüşle 94,62 dolara geriledi. ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 8,3 değer kaybetti. Brent petrolde haftalık kayıp yüzde 20'ye yaklaştı. Yatırımcılar, Demokratların Kongre'deki çoğunluğunun Trump yönetimini İran konusunda diplomatik çözüm aramaya zorlayabileceğini değerlendiriyor.

DOLAR 1 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Seçim sonuçlarının ardından dolar endeksi 101 puana gerileyerek son bir ayın en düşük seviyesini test etti. Avro dolar karşısında değer kazanırken ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yaklaşık iki ayın en düşük seviyesi olan yüzde 4,85'e indi.

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ALTINDA YÜKSELİŞ YÜZDE 5'İ AŞTI

ABD'deki seçim sonuçları altın fiyatlarını da yukarı taşıdı. 4 Kasım'da yüzde 3,4 değer kazanan ons altın, dün gün içinde yüzde 2,1'e varan primle 4 bin 146 dolara çıkarak iki haftanın en yüksek seviyesini gördü. Böylece ons altındaki iki günlük yükseliş yüzde 5'i aştı. Altın, 30 Ekim'de 3 bin 870 dolar seviyelerine kadar gerilemesinin ardından yeniden 4 bin dolar eşiğini geçti.

WALL STREET'TE RALLİ

Siyasi belirsizliğin azalması ve enerji maliyetlerindeki gerileme ABD borsalarına alım getirdi. Dow Jones endeksi yüzde 3 değer kazanırken S&P 500 yüzde 1,6, Nasdaq yüzde 1,4 primlendi. Küresel piyasalardaki gelişmelerin takip edildiği Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 4 Kasım'daki işlemlerde yüzde 4,12 yükselerek 11 bin 478 puandan kapandı. Yurt içi piyasalar, küresel risk iştahındaki değişimin yanı sıra Orta Doğu'daki gelişmeleri ve petrol fiyatlarındaki gerilemeyi izlemeyi sürdürüyor.

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