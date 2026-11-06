COP31 KOBİ'lere yeni pazarların kapısını açıyor

COP31’in yatırım ve uygulama odaklı gündemi, KOBİ'ler için fırsatı güneş paneli veya rüzgâr ekipmanı üretimiyle sınırlamıyor. Fabrikalara enerji tüketimini izleyen yazılım sağlayan, atık ısıyı geri kazandıran, su kaçaklarını sensörlerle belirleyen veya tarımda akıllı sulama sistemleri geliştiren işletmeler de yeni pazarlara ulaşabilir. Batarya izleme sistemleri, elektrikli araç şarj altyapısı, geri dönüştürülmüş hammaddeden ambalaj ve düşük karbonlu lojistik çözümleri de büyüyen iklim ekonomisinin iş alanları arasında bulunuyor.

YENİ SİPARİŞLER YOLDA

TÜİK'in 2024 verilerine göre Türkiye'de 3 milyon 928 bin KOBİ bulunuyor. İşletmeler toplam girişimlerin yüzde 99,6'sını, istihdamın yüzde 68,5'ini ve katma değerin yüzde 41,2'sini oluşturuyor. Büyük sanayi kuruluşlarının emisyon azaltma ve kaynak verimliliği hedefleri, onlara parça, yazılım, bakım, ölçüm ve mühendislik hizmeti sunan KOBİ'lere yeni sipariş alanları oluşturabilir. Böylece yeşil dönüşüm, yalnızca yatırım maliyeti değil, yeni müşteri edinme ve üretim kapasitesini büyütme fırsatına dönüşebilir.

DÜNYA BANKASI’NDAN 450 MİLYON DOLARLIK KAYNAK

Dünya Bankası finansmanlı Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında 450 milyon dolarlık kaynak bulunuyor. Bunun 175 milyon dolarlık bölümü TÜBİTAK aracılığıyla yeşil teknoloji, Ar-Ge, prototip geliştirme ve ticarileştirme faaliyetlerine ayrıldı. KOSGEB'in COP31 odaklı hızlandırma çağrısında ise temiz enerji, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir tarım ve iklim teknolojileri alanlarında programlara 6,5 milyon liraya kadar destek öngörüldü. Kaynağın doğrudan işletmelere değil, girişimleri hızlandıracak TEKMER ve teknopark yönetici şirketlerine sağlanması, işletmelerin bu ekosistemler üzerinden uluslararası pazarlara hazırlanmasını hedefliyor.

Reklam Reklam

ZİRVE SONRASI HEDEF KALICI TİCARİ İŞ BİRLİĞİ

COP31, KOBİ'lere otomatik ihracat veya sipariş garantisi sunmuyor. Ancak Antalya'da kurulacak temaslar; ortaklık, pilot uygulama, yatırım ve yeni müşteri kanallarına dönüşebilir. Bunun için işletmelerin geliştirdikleri çözümleri ölçülebilir maliyet ve emisyon tasarrufuyla ortaya koyması, uluslararası standartlara ve sertifikasyon süreçlerine hazırlanması önem taşıyor. Zirvenin ekonomik kazanımı, KOBİ'lerin bu temasları kalıcı ticari ilişkilere dönüştürme kapasitesiyle belirlenecek.

Ekonomi

DELİ-S MERKÜT ve DUMRUL sahneye çıktı: Türk savunma sanayiinden gövde gösterisi

Ekonomi

Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar: İstanbul'da kirası 10 bin lira olan 1071 konut müjdesi

Ekonomi

İngiltere Merkez Bankası'ndan 3 yıl sonra ilk faiz artışı