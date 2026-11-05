DELİ-S MERKÜT ve DUMRUL sahneye çıktı: Türk savunma sanayiinden gövde gösterisi

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Savunma sanayiinden bilişim teknolojilerine uzanan geniş bir alanda faaliyet gösteren Pasifik Teknoloji, yerli mühendislik kabiliyetleriyle geliştirdiği ileri teknoloji çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtmaya devam ediyor. Pasifik Teknoloji’nin savunma sanayii iştiraki TİTRA Teknoloji, ekim ayında ulusal ve uluslararası savunma organizasyonlarında insansız hava sistemleriyle yer aldı. Şirket, uçuş gösterimleri ve saha uygulamalarıyla ürünlerinin farklı görevlerdeki kullanım kabiliyetlerini ortaya koyarken, geliştirdiği sistemleri askerî yetkililer ve sektör temsilcileriyle buluşturdu.

DELİ-S, NATO teknoloji gösteriminde uçtu

TİTRA Teknoloji, 5–8 Ekim tarihlerinde Tuzla’da Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ALFA 2026 – NATO IC SHINE Yapay Zekâ, Kuantum, KBRN ve Otonom Sistemler Teknoloji Gösterimi’ne DELİ-S Kamikaze İHA Sistemi ile katıldı. Etkinlik kapsamında DELİ-S’in uçuş ve operasyonel gösterimleri gerçekleştirildi.

Tek başına veya sürü halinde görev yapabilecek şekilde geliştirilen DELİ-S, farklı insansız hava platformlarıyla birlikte çalışmaya yönelik tasarımıyla öne çıkıyor. Elle fırlatılabilen yaklaşık 10 kilogram ağırlığındaki platform, 2 kilogramlık harp başlığı taşıyor. DELİ-S aynı tip platformlarla oluşturulan sürü yapılarına ek olarak DELİ-2, ALPİN ve MERKÜT FPV gibi farklı insansız hava araçlarıyla da görev yapabiliyor. Bu yaklaşım, insansız sistemlerin koordineli kullanımı ve farklı platformların aynı görev yapısı altında değerlendirilmesi açısından önem taşıyor. Savunma Sanayii Başkanlığı’nın Kamikaze Yetenekli Sürü İHA Tedarik Projesi kapsamında sipariş verdiği sistem, TİTRA Teknoloji’nin otonom ve koordineli görev kabiliyetleri üzerine yürüttüğü çalışmaların ürünleri arasında yer alıyor.

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MERKÜT Şarjör ilk kez Ateş Serbest Tatbikatı’nda kullanıma sunuldu

8–15 Ekim tarihlerinde Ankara Acıkır’da düzenlenen Ateş Serbest Tatbikatı’nda, MERKÜT FPV Kamikaze İHA Sistemi ile MERKÜT Şarjör konsepti yer aldı. TİTRA Teknoloji’nin iştiraki SAVX tarafından geliştirilen MERKÜT Şarjör, ilk kez bu tatbikatta kullanıma sunuldu. Birden fazla MERKÜT hava aracının bir arada muhafaza edilmesini ve göreve hazır tutulmasını sağlayan sistem, hazırlık süreçlerini sadeleştirmeyi, saha organizasyonunu kolaylaştırmayı ve operatörlerin iş yükünü azaltmayı amaçlıyor. Millî Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler’in de katıldığı faaliyette TİTRA Teknoloji, üst düzey askerî heyetlerle bir araya geldi.

MERKÜT Şarjör, 8 adet MERKÜT FPV kamikaze dron barındırıyor ve beton mevziler içerisine dört şarjörle toplam 32 dron yerleştirilebiliyor. Şarjör içerisindeki dronlar dikey raflarda sıralanırken en üstteki dronun görev için ayrılmasının ardından sıradaki dron otomatik olarak onun konumuna geçerek hazır bekliyor. Sistem, mevzilere konumlandırılmasının yanı sıra yer altına gömülerek kamufle edilebiliyor ve yakınında operatör bulunmadan uzaktan kontrol edilebiliyor.

TİTRA Teknoloji’nin DUMRUL İnsansız Helikopteri, REPMUS 2026’nın Ardından

TURNAs-2026 Tatbikatı’nda Kabiliyetlerini Sergiledi

TİTRA Teknoloji’nin insansız helikopteri DUMRUL, Portekiz’de NATO Deniz Araştırmaları ve Deney Merkezi (CMRE), NATO JCGMUS, Avrupa Savunma Ajansı (EDA), Portekiz Donanması ve Porto Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (FEUP) eş organizatörlüğünde düzenlenen REPMUS 2026 organizasyonunda, çok uluslu müşterek harekât ortamında gerçekleştirilen uçuşlu görev senaryolarında yer aldı.

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NATO’nun insansız ve entegre sistemler alanındaki önemli tatbikatlarından biri olarak öne çıkan REPMUS 2026’ya Türkiye’den katılan tek şirket olan TİTRA Teknoloji, DUMRUL insansız helikopteriyle uluslararası platformda önemli bir başarıya imza attı. Tatbikat kapsamında gerçekleştirilen görev senaryolarında DUMRUL; farklı platformların müşterek operasyonel yapılara entegrasyonu ve komuta-kontrol teknolojileri alanındaki mühendislik yetkinliğini uluslararası ölçekte ortaya koydu.

Uluslararası alanda sergilediği kabiliyetlerle dikkat çeken DUMRUL, Portekiz’deki REPMUS 2026 organizasyonunun ardından Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 19–27 Ekim tarihleri arasında Antalya’da ilk kez düzenlenen TURNAs-2026 Tatbikatı’nda da yer aldı. TİTRA Teknoloji, tatbikata DUMRUL insansız helikopteriyle katılım sağlarken, REPMUS 2026 kapsamında uçuşlu görev senaryolarında başarıyla görev alan sistemin kabiliyetleri TURNAs-2026 kapsamındaki saha faaliyetlerinde de sergilendi. Böylece DUMRUL, uluslararası müşterek harekât ortamındaki görev deneyiminin ardından Türk Deniz Kuvvetleri’nin ilk kez gerçekleştirdiği TURNAs-2026 Tatbikatı’nda da kabiliyetlerini ortaya koyarak farklı operasyonel ortamlardaki kullanım potansiyelini sergiledi.

Tatbikatın sergi alanında şirketin diğer insansız hava sistemleri de ziyaretçilerin incelemesine sunuldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Millî Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, TİTRA Teknoloji’nin sergi alanını ziyaret ederek ürünler hakkında bilgi aldı.

DELİ-S ve MERKÜT, askerî yarışmada ilgi odağı oldu

TİTRA Teknoloji, 19–26 Ekim tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Uluslararası En İyi Askerî Uçangöz/Gözükara Takımı Yarışması’nda ürünlerini sergiledi. DELİ-S ve MERKÜT’ün uçuş gösterimleri, katılımcıların yoğun ilgisini çekerek organizasyonun öne çıkan anları arasında yer aldı. Şirket, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel’in de katıldığı yarışmada üst düzey askerî heyetleri ve sektör temsilcilerini ağırladı.

Sektör temsilcileriyle bir araya geldi

TİTRA Teknoloji, 14–15 Ekim tarihlerinde düzenlenen Terörizmle Mücadele Konferansı’na da Savunma Sanayii Başkanlığı aracılığıyla katıldı. NATO bünyesindeki ilgili faaliyetler kapsamında gerçekleştirilen konferansta, terörizmle mücadelede güncel ihtiyaçlar ve savunma teknolojileri ele alındı.

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