Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan 'Whatsapp' uyarısı: Hesaplar ele geçiriliyor
Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, son dönemde WhatsApp ve benzeri mesajlaşma uygulamaları üzerinden artış gösteren dolandırıcılık vakalarına karşı vatandaşları uyardı. Kullanıcıların hesaplarını gizlice ele geçirerek yakın çevresinden IBAN yoluyla para talep eden dolandırıcıların, özellikle güncel olmayan iOS işletim sistemine sahip iPhone cihazlarındaki güvenlik açıklarını hedef aldığı tespit edildi. Zararlı yazılımların cihazlara nasıl sızdığına dikkat çeken Başkanlık, mağduriyet yaşanmaması ve dijital güvenliğin sağlanması adına alınması gereken kritik önlemleri paylaştı.
Siber Güvenlik Başkanlığı, WhatsApp ve benzeri mesajlaşma uygulamaları üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetlerine karşı vatandaşlara bir uyarı metni yayımladı. Hesapları ele geçirerek kullanıcının yakınlarından IBAN üzerinden para talep eden dolandırıcıların, özellikle güncel olmayan cihazlardaki güvenlik açıklarını hedef aldığı tespit edildi.
HEDEFTE GÜNCEL OLMAYAN İPHONE'LAR VAR
Yapılan açıklamada, özellikle güncel olmayan iOS işletim sistemine sahip iPhone cihazlarındaki güvenlik açıklarını hedef alan zararlı yazılımların bu tür saldırılarda kullanılabildiğinin tespit edildiği vurgulandı.
"Son dönemde, vatandaşlarımızın WhatsApp ve benzeri mesajlaşma uygulamalarındaki hesaplarının bilgileri dışında ele geçirilerek dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığına ilişkin şikâyetlerde artış gözlemlenmektedir.
Başkanlığımızca yürütülen teknik incelemelerde, özellikle güncel olmayan iOS işletim sistemine sahip iPhone cihazlarındaki güvenlik açıklarını hedef alan zararlı yazılımların bu tür saldırılarda kullanılabildiği tespit edilmiştir.
Söz konusu zararlı yazılımlar; kötü amaçlı reklamlar, şüpheli bağlantılar ve güvenliği ihlal edilmiş internet siteleri aracılığıyla cihazlara bulaşabilmektedir. Bazı gelişmiş saldırılarda zararlı içeriğin yalnızca görüntülenmesi dahi cihaz güvenliğini riske atabilmektedir.
Hesabınızın ele geçirildiğinden şüpheleniyorsanız; yakınlarınızı bilgilendirin, hesap parolalarınızı güvenli bir cihaz üzerinden değiştirin, bankanızla iletişime geçin ve dijital delilleri muhafaza ederek yetkili makamlara başvurun. Cihazınızı sıfırlayarak güncel yazılımı yeniden yükleyin.