Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan 'Whatsapp' uyarısı: Hesaplar ele geçiriliyor

Siber Güvenlik Başkanlığı, WhatsApp ve benzeri mesajlaşma uygulamaları üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetlerine karşı vatandaşlara bir uyarı metni yayımladı. Hesapları ele geçirerek kullanıcının yakınlarından IBAN üzerinden para talep eden dolandırıcıların, özellikle güncel olmayan cihazlardaki güvenlik açıklarını hedef aldığı tespit edildi.

HEDEFTE GÜNCEL OLMAYAN İPHONE'LAR VAR

Yapılan açıklamada, özellikle güncel olmayan iOS işletim sistemine sahip iPhone cihazlarındaki güvenlik açıklarını hedef alan zararlı yazılımların bu tür saldırılarda kullanılabildiğinin tespit edildiği vurgulandı.

Siber Güvenlik Başkanlığı'nca yapılan açıklama şöyle:

"Son dönemde, vatandaşlarımızın WhatsApp ve benzeri mesajlaşma uygulamalarındaki hesaplarının bilgileri dışında ele geçirilerek dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığına ilişkin şikâyetlerde artış gözlemlenmektedir.

Başkanlığımızca yürütülen teknik incelemelerde, özellikle güncel olmayan iOS işletim sistemine sahip iPhone cihazlarındaki güvenlik açıklarını hedef alan zararlı yazılımların bu tür saldırılarda kullanılabildiği tespit edilmiştir.

Söz konusu zararlı yazılımlar; kötü amaçlı reklamlar, şüpheli bağlantılar ve güvenliği ihlal edilmiş internet siteleri aracılığıyla cihazlara bulaşabilmektedir. Bazı gelişmiş saldırılarda zararlı içeriğin yalnızca görüntülenmesi dahi cihaz güvenliğini riske atabilmektedir.

Dijital güvenliğiniz için;

Cihazınızı güncelleyin . Özellikle iPhone kullanıcıları, Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümünden en güncel iOS sürümünü yüklemelidir.

Şüpheli bağlantılardan uzak durun . Kaynağı belirsiz reklamlara ve bağlantılara tıklamayın, güvenilir olmayan sitelerden dosya indirmeyin.

Hesap güvenliğinizi artırın . WhatsApp ve diğer uygulamalarınızı güncel tutun, iki aşamalı doğrulamayı etkinleştirin ve WhatsApp’taki Bağlı Cihazlar bölümünü kontrol edin. Bazı gelişmiş saldırılarda yetkisiz erişimlerin bu bölümde görünmeyebileceğini unutmayın.

Para taleplerini doğrulayın . Tanıdığınız kişilerden gelse dahi IBAN ve para transferi taleplerini ilgili kişiyi telefonla arayarak teyit edin.

Hesabınızın ele geçirildiğinden şüpheleniyorsanız; yakınlarınızı bilgilendirin, hesap parolalarınızı güvenli bir cihaz üzerinden değiştirin, bankanızla iletişime geçin ve dijital delilleri muhafaza ederek yetkili makamlara başvurun. Cihazınızı sıfırlayarak güncel yazılımı yeniden yükleyin.

Unutmayın! Tanıdığınız bir kişinin gerçek hesabından gelen mesaj, her zaman o kişi tarafından gönderilmiş olmayabilir."

Gündem

401 internet sitesine erişim engellendi

Gündem

15 yaş altına sosyal medya bugünden itibaren yasak

Teknoloji

Dünyada PHP paniği