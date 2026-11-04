Fenerbahçe tribün liderine saldırı planlayan 5 kişi adliyede
İstanbul'da kamuoyunda 'Daltonlar' olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda, Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı'na silahlı saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin stad çevresinde keşif yaptıkları ve hücre evinde yakalandıkları öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, 'Daltonlar' suç örgütünün 'Baron' lakaplı yöneticisi Yusuf Can Güngör'ün talimatıyla hareket eden tetikçiler tespit edildi. Emniyet güçlerinin takibi sonucu saldırı planı gerçekleşmeden çökertildi.
BEYOĞLU VE ESENYURT'TAKİ HÜCRE EVLERİNE BASKIN
Soruşturma kapsamında Adana'dan gelen İ.Ç. isimli tetikçi 31 Ekim'de Beyoğlu'nda yakalandı. Şüphelinin üzerinde otomatik silah ve şarjörler ele geçirildi. Devam eden operasyonlarda Gaziantep'ten gelen C.C.G., A.D. ve O.B. ise Esenyurt'taki hücre evinde gözaltına alındı.
UZUN NAMLULU TÜFEK VE MÜHİMMAT SEVK EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Saldırıda kullanılacak silahları temin ettiği belirlenen Ç.A. adlı şüpheliye yönelik 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, 1 uzun namlulu piyade tüfeği ile 200 adet mühimmat ele geçirildi. Şüphelilerin ifadelerinde uygun koşullar oluşmadığı için suikastı ertelediklerini itiraf ettikleri öğrenildi.
STADYUM ÇEVRESİNDE KEŞİF YAPTIKLARI TESPİT EDİLDİ
Polis ekiplerinin incelemelerinde şüphelilerin 27 Ekim tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu çevresinde keşif uçuşu ve takibi yaptıkları belirlendi. Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 5 şüpheli bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.