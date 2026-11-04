Fiat Egea'dan görkemli veda: Sadece 100 adet üretildi
Türkiye'de uzun yıllardır en çok tercih edilen otomobiller arasında yer alan Fiat Egea için yolun sonu geldi. 11 yılda yaklaşık 1,4 milyon adet üretilen model, satış serüvenini özel bir versiyonla noktalıyor. Fiat, Egea Cross'un Limited Efsane Serisi'ni yalnızca 100 adetle sınırlandırdı. Her biri özel üretim numarasına sahip olacak araçların satış fiyatı ise 1 milyon 999 bin 900 TL olarak açıklandı.
Egea'ya özel seriyle son perde
Fiat Egea, otomobil pazarındaki 11 yıllık yolculuğunun ardından özel bir seriyle veda etmeye hazırlanıyor. Markanın son kez satışa sunduğu Egea Cross Limited Efsane Serisi, sınırlı üretim adediyle koleksiyon değeri taşıyan modeller arasında yer almaya aday.
Toplam 100 adet üretilecek araçların her birine ayrı bir üretim numarası verilecek. En üst donanım seviyesiyle hazırlanan özel serinin fiyatı 2 milyon TL sınırına dayandı.
Sınırlı üretim Egea Cross'un özellikleri neler?
Egea Cross Limited Efsane Serisi, 1.6 MultiJet 130 HP DCT motor ve otomatik şanzımanla satışa sunuluyor. Modelde hem konfor hem de teknoloji odaklı donanımlar bir araya getiriliyor.
Özel seride öne çıkan donanımlar şöyle:
17 inç Cross elmas kesim alaşımlı jantlar
Full LED ön farlar ve LED arka farlar
10 inç multimedya ekranı
7 inç renkli TFT gösterge paneli
Geri görüş kamerası
Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto
Kablosuz akıllı telefon şarj sistemi
Anahtarsız giriş ve çalıştırma
Yağmur ve karanlık sensörleri
Karartılmış arka camlar
Traction+ çekiş destek sistemi
Siyah tavan
Özel Efsane etiketi ve üretim numaratörü
Fiat Egea'nın 11 yıllık yolculuğu sona eriyor
NTV'nin haberine göre, yaklaşık 1,4 milyon adetlik üretim hacmine ulaşan Fiat Egea, Türkiye otomobil pazarında uzun yıllar önemli bir yer edindi. Sedan, hatchback, station wagon ve Cross gövde seçenekleriyle farklı kullanıcı gruplarına hitap eden model, şimdi sınırlı sayıda hazırlanan özel serisiyle satış hayatını tamamlıyor.
Yalnızca 100 adet üretilecek Egea Cross Limited Efsane Serisi, modelin son dönemine özel bir hatıra niteliği taşıyor. 1 milyon 999 bin 900 TL'lik fiyat etiketiyle satışa çıkan araçlar, Egea'nın Türkiye'deki uzun soluklu hikâyesinin son temsilcileri olacak.