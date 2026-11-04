Fiat Egea'dan görkemli veda: Sadece 100 adet üretildi

Togg daralan pazarda satışlarını yüzde 60,8 artırdı

Türkiye’nin küresel mobilite teknolojileri markası Togg’un ilk akıllı cihazı T10X, ağustos, eylül ve ekim aylarında Türkiye’de tüm modeller arasında en çok satılan otomobil oldu. Toplam otomobil pazarının yüzde 16,9 daraldığı 2026 yılının ilk on ayında satışlarını yüzde 60,8 artırarak 44 bin 187 adede ulaştıran marka, ekim ayında yüzde 10,4 pazar payıyla Türkiye’de en çok otomobil satan üçüncü marka oldu. Ekim ayında elektrikli otomobil pazarından yüzde 47 pay alan marka, bu alandaki liderliğini sürdürdü.