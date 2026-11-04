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Fiat Egea'dan görkemli veda: Sadece 100 adet üretildi

Fiat Egea'dan görkemli veda: Sadece 100 adet üretildi

12:17, 04/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 12:29, 04/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fiat Egea'dan görkemli veda: Sadece 100 adet üretildi

Türkiye'de uzun yıllardır en çok tercih edilen otomobiller arasında yer alan Fiat Egea için yolun sonu geldi. 11 yılda yaklaşık 1,4 milyon adet üretilen model, satış serüvenini özel bir versiyonla noktalıyor. Fiat, Egea Cross'un Limited Efsane Serisi'ni yalnızca 100 adetle sınırlandırdı. Her biri özel üretim numarasına sahip olacak araçların satış fiyatı ise 1 milyon 999 bin 900 TL olarak açıklandı.

Egea'ya özel seriyle son perde

Fiat Egea, otomobil pazarındaki 11 yıllık yolculuğunun ardından özel bir seriyle veda etmeye hazırlanıyor. Markanın son kez satışa sunduğu Egea Cross Limited Efsane Serisi, sınırlı üretim adediyle koleksiyon değeri taşıyan modeller arasında yer almaya aday.


Toplam 100 adet üretilecek araçların her birine ayrı bir üretim numarası verilecek. En üst donanım seviyesiyle hazırlanan özel serinin fiyatı 2 milyon TL sınırına dayandı.

Egea'ya özel seriyle son perdeFiat Egea, otomobil pazarındaki 11 yıllık yolculuğunun ardından özel bir seriyle veda etmeye hazırlanıyor. Markanın son kez satışa sunduğu Egea Cross Limited Efsane Serisi, sınırlı üretim adediyle koleksiyon değeri taşıyan modeller arasında yer almaya aday.Toplam 100 adet üretilecek araçların her birine ayrı bir üretim numarası verilecek. En üst donanım seviyesiyle hazırlanan özel serinin fiyatı 2 milyon TL sınırına dayandı.

Sınırlı üretim Egea Cross'un özellikleri neler?

Egea Cross Limited Efsane Serisi, 1.6 MultiJet 130 HP DCT motor ve otomatik şanzımanla satışa sunuluyor. Modelde hem konfor hem de teknoloji odaklı donanımlar bir araya getiriliyor.

Sınırlı üretim Egea Cross'un özellikleri neler?Egea Cross Limited Efsane Serisi, 1.6 MultiJet 130 HP DCT motor ve otomatik şanzımanla satışa sunuluyor. Modelde hem konfor hem de teknoloji odaklı donanımlar bir araya getiriliyor.

Özel seride öne çıkan donanımlar şöyle:

17 inç Cross elmas kesim alaşımlı jantlar

Full LED ön farlar ve LED arka farlar

10 inç multimedya ekranı

7 inç renkli TFT gösterge paneli

Geri görüş kamerası

Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto

Kablosuz akıllı telefon şarj sistemi

Anahtarsız giriş ve çalıştırma

Yağmur ve karanlık sensörleri

Karartılmış arka camlar

Traction+ çekiş destek sistemi

Siyah tavan

Özel Efsane etiketi ve üretim numaratörü

Fiat Egea'nın 11 yıllık yolculuğu sona eriyor

Özel seride öne çıkan donanımlar şöyle:17 inç Cross elmas kesim alaşımlı jantlarFull LED ön farlar ve LED arka farlar10 inç multimedya ekranı7 inç renkli TFT gösterge paneliGeri görüş kamerasıKablosuz Apple CarPlay ve Android AutoKablosuz akıllı telefon şarj sistemiAnahtarsız giriş ve çalıştırmaYağmur ve karanlık sensörleriKarartılmış arka camlarTraction+ çekiş destek sistemiSiyah tavanÖzel Efsane etiketi ve üretim numaratörüFiat Egea'nın 11 yıllık yolculuğu sona eriyor

NTV'nin haberine göre, yaklaşık 1,4 milyon adetlik üretim hacmine ulaşan Fiat Egea, Türkiye otomobil pazarında uzun yıllar önemli bir yer edindi. Sedan, hatchback, station wagon ve Cross gövde seçenekleriyle farklı kullanıcı gruplarına hitap eden model, şimdi sınırlı sayıda hazırlanan özel serisiyle satış hayatını tamamlıyor.

NTV'nin haberine göre, yaklaşık 1,4 milyon adetlik üretim hacmine ulaşan Fiat Egea, Türkiye otomobil pazarında uzun yıllar önemli bir yer edindi. Sedan, hatchback, station wagon ve Cross gövde seçenekleriyle farklı kullanıcı gruplarına hitap eden model, şimdi sınırlı sayıda hazırlanan özel serisiyle satış hayatını tamamlıyor.

Yalnızca 100 adet üretilecek Egea Cross Limited Efsane Serisi, modelin son dönemine özel bir hatıra niteliği taşıyor. 1 milyon 999 bin 900 TL'lik fiyat etiketiyle satışa çıkan araçlar, Egea'nın Türkiye'deki uzun soluklu hikâyesinin son temsilcileri olacak.

Yalnızca 100 adet üretilecek Egea Cross Limited Efsane Serisi, modelin son dönemine özel bir hatıra niteliği taşıyor. 1 milyon 999 bin 900 TL'lik fiyat etiketiyle satışa çıkan araçlar, Egea'nın Türkiye'deki uzun soluklu hikâyesinin son temsilcileri olacak.
Başlıklar :Fiat EgeaAraçOtomobil
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