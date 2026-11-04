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Alman otomotiv devi 4 üretim tesisini kapatıyor: 3 bin 460 kişiyi işten çıkaracak

Alman otomotiv devi 4 üretim tesisini kapatıyor: 3 bin 460 kişiyi işten çıkaracak

10:58, 04/11/2026, Çarşamba
AA
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Alman otomotiv devi 4 üretim tesisini kapatıyor: 3 bin 460 kişiyi işten çıkaracak

Almanya merkezli otomotiv ve sanayi tedarikçisi Schaeffler, Avrupa genelinde 3 bin 460 kişiyi işten çıkaracağını ve ülkede bulunan 4 üretim tesisini kapatacağını bildirdi.

Almanya merkezli otomotiv ve sanayi tedarikçisi Schaeffler, 4 üretim tesisini kapatma kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamada, Avrupa otomotiv sektöründe yaşanan krizin, ilave önlemler ve yapısal düzenlemeler gerektirdiği belirtildi.


﻿Kasım 2024'te duyurulan yapısal önlemlerin tamamlandığı ve ekim ayı başında 1800 kısmi emeklilik anlaşmasının hayata geçirildiği hatırlatılan açıklamada, Yönetim Kurulu’nun yeni bir yeniden yapılanma programı başlattığı kaydedildi.

Almanya merkezli otomotiv ve sanayi tedarikçisi Schaeffler, 4 üretim tesisini kapatma kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamada, Avrupa otomotiv sektöründe yaşanan krizin, ilave önlemler ve yapısal düzenlemeler gerektirdiği belirtildi.﻿Kasım 2024'te duyurulan yapısal önlemlerin tamamlandığı ve ekim ayı başında 1800 kısmi emeklilik anlaşmasının hayata geçirildiği hatırlatılan açıklamada, Yönetim Kurulu’nun yeni bir yeniden yapılanma programı başlattığı kaydedildi.

Açıklamada, bu program kapsamında 2 bin 660’ı Almanya’da olmak üzere Avrupa genelinde toplam 3 bin 460 pozisyonun ortadan kaldırılacağı ifade edilerek, istihdam kesintilerinin ana gerekçeleri olarak Almanya'daki yüksek personel maliyetleri ile çok sayıda yönetim kademesinin yol açtığı organizasyonel karmaşa gösterildi.

Açıklamada, bu program kapsamında 2 bin 660’ı Almanya’da olmak üzere Avrupa genelinde toplam 3 bin 460 pozisyonun ortadan kaldırılacağı ifade edilerek, istihdam kesintilerinin ana gerekçeleri olarak Almanya'daki yüksek personel maliyetleri ile çok sayıda yönetim kademesinin yol açtığı organizasyonel karmaşa gösterildi.

2030 yılına kadar olan maliyet haritası belirlendi

Bu kapsamlı tasarruf programının tek seferlik maliyetinin 480 milyon avro olmasının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, söz konusu yeniden yapılanma adımlarıyla 2030 yılından itibaren yıllık yaklaşık 300 milyon avro seviyesinde kalıcı bir tasarruf sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi.


Açıklamada, işten çıkarmaların gelecek yıl başlamasının ve çalışan temsilcileriyle yapılacak görüşmeler doğrultusunda, sosyal açıdan sorumlu bir kıdem tazminatı paketiyle en geç 2028 sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı kaydedildi.


Şirket açıklamasında, eylül sonu verilerine göre Schaeffler'in Almanya'da yaklaşık 32 bin çalışanının bulunduğu bilgisine de yer verildi.

2030 yılına kadar olan maliyet haritası belirlendiBu kapsamlı tasarruf programının tek seferlik maliyetinin 480 milyon avro olmasının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, söz konusu yeniden yapılanma adımlarıyla 2030 yılından itibaren yıllık yaklaşık 300 milyon avro seviyesinde kalıcı bir tasarruf sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi.Açıklamada, işten çıkarmaların gelecek yıl başlamasının ve çalışan temsilcileriyle yapılacak görüşmeler doğrultusunda, sosyal açıdan sorumlu bir kıdem tazminatı paketiyle en geç 2028 sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı kaydedildi.Şirket açıklamasında, eylül sonu verilerine göre Schaeffler'in Almanya'da yaklaşık 32 bin çalışanının bulunduğu bilgisine de yer verildi.

Üretim hatlarının kapatılacağı kurumsal açıklamada yer aldı

Dönüşümün tesis bazındaki etkilerine de yer verilen açıklamada, şirketin Berlin'deki elektrikli araç AR-GE merkezinin yanı sıra Dortmund, Morbach ve Schwalbach'ta bulunan içten yanmalı motor teknolojisi odaklı fabrikalarını tamamen kapatacağı bildirildi.


Açıklamada, otomotiv sektöründe derinleşen bu krizi dengelemek amacıyla operasyonel stratejinin de dönüştürüldüğü, geleceğe yönelik rekabet gücünü korumak adına savunma sanayisi ve insansı robotlar gibi yeni iş kollarındaki büyüme fırsatlarına odaklanılmasının hedeflendiği belirtildi.

Üretim hatlarının kapatılacağı kurumsal açıklamada yer aldıDönüşümün tesis bazındaki etkilerine de yer verilen açıklamada, şirketin Berlin'deki elektrikli araç AR-GE merkezinin yanı sıra Dortmund, Morbach ve Schwalbach'ta bulunan içten yanmalı motor teknolojisi odaklı fabrikalarını tamamen kapatacağı bildirildi.Açıklamada, otomotiv sektöründe derinleşen bu krizi dengelemek amacıyla operasyonel stratejinin de dönüştürüldüğü, geleceğe yönelik rekabet gücünü korumak adına savunma sanayisi ve insansı robotlar gibi yeni iş kollarındaki büyüme fırsatlarına odaklanılmasının hedeflendiği belirtildi.

Mali göstergeler geriledi

Bu arada, yılın üçüncü çeyreğinde Schaeffler'in satışları 5,8 milyar avro ile geçen yılın aynı döneminin hafif altında kalırken faaliyet karı yüzde 7,2 azalarak 245 milyon avroya geriledi. Şirketin kar marjı da 0,3 puanlık düşüşle yüzde 4,2 oldu. Şirket, haziranda 2028 orta vadeli hedeflerini düşürmek zorunda kalmıştı.

Mali göstergeler gerilediBu arada, yılın üçüncü çeyreğinde Schaeffler'in satışları 5,8 milyar avro ile geçen yılın aynı döneminin hafif altında kalırken faaliyet karı yüzde 7,2 azalarak 245 milyon avroya geriledi. Şirketin kar marjı da 0,3 puanlık düşüşle yüzde 4,2 oldu. Şirket, haziranda 2028 orta vadeli hedeflerini düşürmek zorunda kalmıştı.

Sendika ve işçi temsilcilerinden tepki

İşçi temsilcileri ise karara sert tepki gösterdi. IG Metall sendikası Schaeffler Temsilcisi Thomas Höhn, "Schaeffler'de bir küçülme programı, daha öncekinin sonuçları sindirilmeden diğerini takip ediyor. Bu, bir sanayi merkezi olarak Almanya için geleceğe yönelik bir konsept değil" ifadelerini kullandı.

Sendika ve işçi temsilcilerinden tepkiİşçi temsilcileri ise karara sert tepki gösterdi. IG Metall sendikası Schaeffler Temsilcisi Thomas Höhn, "Schaeffler'de bir küçülme programı, daha öncekinin sonuçları sindirilmeden diğerini takip ediyor. Bu, bir sanayi merkezi olarak Almanya için geleceğe yönelik bir konsept değil" ifadelerini kullandı.

Schaeffler İş Konseyi Başkanı Uli Schoepplein de sürekli olarak Almanya'daki tesislerin hedef alınmasının "Almanya'ya bağlılık" söylemleriyle çeliştiğini vurguladı.


Şirket yönetiminin ayrıca, çalışanlardan gönüllü maaş feragati içeren bir "dayanışma programı" talep ettiği öğrenildi. IG Metall sendikasının öncülüğünde yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ve grevlerin devam ettiği bu hassas süreçte, yönetimin işçi temsilcilerini bu programa ikna edip edemeyeceği belirsizliğini koruyor.

Schaeffler İş Konseyi Başkanı Uli Schoepplein de sürekli olarak Almanya'daki tesislerin hedef alınmasının "Almanya'ya bağlılık" söylemleriyle çeliştiğini vurguladı.Şirket yönetiminin ayrıca, çalışanlardan gönüllü maaş feragati içeren bir "dayanışma programı" talep ettiği öğrenildi. IG Metall sendikasının öncülüğünde yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ve grevlerin devam ettiği bu hassas süreçte, yönetimin işçi temsilcilerini bu programa ikna edip edemeyeceği belirsizliğini koruyor.
Başlıklar :Schaefflerotomotiv devialmanotomobilaraba
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