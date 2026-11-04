Alman otomotiv devi 4 üretim tesisini kapatıyor: 3 bin 460 kişiyi işten çıkaracak

2030 yılına kadar olan maliyet haritası belirlendi

Bu kapsamlı tasarruf programının tek seferlik maliyetinin 480 milyon avro olmasının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, söz konusu yeniden yapılanma adımlarıyla 2030 yılından itibaren yıllık yaklaşık 300 milyon avro seviyesinde kalıcı bir tasarruf sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi.





Açıklamada, işten çıkarmaların gelecek yıl başlamasının ve çalışan temsilcileriyle yapılacak görüşmeler doğrultusunda, sosyal açıdan sorumlu bir kıdem tazminatı paketiyle en geç 2028 sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı kaydedildi.





Şirket açıklamasında, eylül sonu verilerine göre Schaeffler'in Almanya'da yaklaşık 32 bin çalışanının bulunduğu bilgisine de yer verildi.