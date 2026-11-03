Togg daralan pazarda satışlarını yüzde 60,8 artırdı

"Bir otomobilden fazlası" yaklaşımıyla mobiliteyi yeniden tanımlayan Togg, T10X ve T10F modellerinin satış performansıyla pazardaki konumunu güçlendiriyor. 2025 yılının tamamında ulaştığı 39 bin 20 adetlik satışı bu yıl ilk on ayda geride bıraktı. 2025 yılında yüzde 3,6 olan toplam otomobil pazarındaki payını Ocak-Ekim döneminde yüzde 6,4’e çıkaran marka, ekim ayında 6 bin 761 adetle yılın en yüksek aylık satışını gerçekleştirdi. Satışa sunulduğu 2023 yılından bu yana Togg’un Türkiye’deki toplam satışı, ekim sonu itibarıyla 132 bin 883 adede ulaştı.

T10X, üç aydır Türkiye’nin en çok satılan otomobili

Togg’un ilk akıllı cihazı T10X, ağustostan bu yana zirvede yer alıyor. Ekim ayında 4 bin 59 adet satılan T10X, C-SUV segmentinde yüzde 15,1 pazar payıyla ilk sırada yer aldı ve elektrikli otomobil modelleri arasındaki liderliğini korudu. Nisan-Ekim dönemi toplam satışlarında da tüm modeller arasında lider olan T10X’in yılın ilk on ayındaki satışı 26 bin 79 adede, toplam satışı ise 100 bin adedin üzerine çıktı.

T10F, C-Sedan segmentinin zirvesinde

Markanın ikinci akıllı cihazı T10F, ekim ayında satışlarını bir önceki aya göre yüzde 10,1 artırarak 2 bin 702 adede ulaştı. Ekimde Türkiye’de tüm otomobil modelleri arasında dördüncü, elektrikli modeller arasında ise T10X’in ardından ikinci sırada yer alan T10F, C-Sedan segmentinde de yüzde 31,9 pazar payıyla lider oldu. T10F’nin Ocak-Ekim 2026 dönemindeki toplam satışı 18 bin 108 adede çıktı.

Elektrikli otomobil pazarında açık ara lider

Togg, ekim ayında 6 bin 761 adet satışla elektrikli otomobil pazarından yüzde 47 pay aldı ve yılın en yüksek payına ulaştı. Haziranda yüzde 30,2 olan bu pay, dört ay üst üste yükseldi. Togg, Ocak-Ekim döneminde de 44 bin 187 adet satış ve yüzde 32,7 payla elektrikli otomobil pazarının lideri oldu.

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