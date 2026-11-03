Özel olarak üretildi: Türkiye'ye sadece 4 tane gönderildi

"Yol arkadaşımı satmayı düşünmüyorum"





Otomobilinden vazgeçmeyeceğini ve kullanmaya devam edeceğini belirten Ahmet Yolalan, "Annem ve babam vefat etti, sonrasında da eşim vefat etti. Onlar vefat ettikten sonra ben de yalnız kaldım. İki çocuğum var. Oğlum burada yanımda, kızım ise Denizli’de üniversite okuyor. Bu benim ilk aracım. 1984 model ve 42 yıldır kullanıyorum. Özel bir araba, o yıl özel olarak üretip bayilere 4 adet göndermişlerdi. Bunlardan biri de Sivas Renault bayisine gelmişti. Ben de oradan aldım. İlk sahibi benim. Benim 6 tane arabam oldu, hepsini sıfır aldım ama şu an sadece bu arabamı kullanıyorum. Arabadan vazgeçemiyorum. Hem her yerde parçası bulunuyor hem de parçaları ucuz. Masrafsız bir araba, uzun zamandır benim yol arkadaşım oldu. Aracı hâlâ her gün kullanıyorum, kullanmaya da devam edeceğim. Sat diyorlar ama ben satmıyorum. Hâlâ orijinal bir araba. Özellikle köylerden isteyen çok oluyor. Çünkü bu araba önden çekişli, dayanıklı ve dağlık yerlerde rahatlıkla sürülebiliyor. Yol arkadaşımı satmayı düşünmüyorum. Evden çarşıya giderken devamlı kullanıyorum. Görenler özellikle işaret ediyor, çok beğeniyorlar" dedi.