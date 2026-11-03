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Özel olarak üretildi: Türkiye'ye sadece 4 tane gönderildi

Özel olarak üretildi: Türkiye'ye sadece 4 tane gönderildi

13:52, 03/11/2026, Salı
IHA
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Özel olarak üretildi: Türkiye'ye sadece 4 tane gönderildi

Sivas’ta huzurevinde yaşayan Ahmet Yolalan, 42 yıldır kullandığı 1984 model Renault marka otomobilini gözü gibi koruyor. Özel üretim olduğu belirtilen ve yıllardır orijinalliğini muhafaza eden otomobilini satması için çok sayıda teklif alan Yolalan, aracını hiçbir zaman satmayı düşünmediğini söyledi.

Sivas’ta huzurevinde yaşayan Ahmet Yolalan, 42 yıldır kendisine yol arkadaşlığı yapan otomobilinden vazgeçemiyor. 1984 model Renault marka aracını sıfır kilometre olarak bayisinden satın alan Yolalan, otomobilin o yıl özel olarak üretilerek Türkiye’deki bayilere yalnızca 4 adet gönderildiğini belirtti. 

Sivas’ta huzurevinde yaşayan Ahmet Yolalan, 42 yıldır kendisine yol arkadaşlığı yapan otomobilinden vazgeçemiyor. 1984 model Renault marka aracını sıfır kilometre olarak bayisinden satın alan Yolalan, otomobilin o yıl özel olarak üretilerek Türkiye’deki bayilere yalnızca 4 adet gönderildiğini belirtti.&nbsp;

Bu araçlardan birinin Sivas’a geldiğini ve kendisinin de ilk sahibi olduğunu ifade eden Yolalan, yıllar içerisinde 6 farklı otomobil sahibi olduğunu ancak bugün yalnızca 42 yıllık aracını kullandığını söyledi. 

Bu araçlardan birinin Sivas’a geldiğini ve kendisinin de ilk sahibi olduğunu ifade eden Yolalan, yıllar içerisinde 6 farklı otomobil sahibi olduğunu ancak bugün yalnızca 42 yıllık aracını kullandığını söyledi.&nbsp;

Parçalarının kolay bulunması, uygun fiyatlı olması ve dayanıklılığı nedeniyle aracından vazgeçemediğini belirten Yolalan, huzurevinden çarşıya giderken otomobilini kullandığını ifade etti. Orijinal görünümünü koruyan aracından yol arkadaşı olarak bahseden Yolalan, aracının özellikle köylerde yaşayan vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü ancak gelen satış tekliflerini ise geri çevirdiğini ifade etti.

Parçalarının kolay bulunması, uygun fiyatlı olması ve dayanıklılığı nedeniyle aracından vazgeçemediğini belirten Yolalan, huzurevinden çarşıya giderken otomobilini kullandığını ifade etti. Orijinal görünümünü koruyan aracından yol arkadaşı olarak bahseden Yolalan, aracının özellikle köylerde yaşayan vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü ancak gelen satış tekliflerini ise geri çevirdiğini ifade etti.

"Yol arkadaşımı satmayı düşünmüyorum"


Otomobilinden vazgeçmeyeceğini ve kullanmaya devam edeceğini belirten Ahmet Yolalan, "Annem ve babam vefat etti, sonrasında da eşim vefat etti. Onlar vefat ettikten sonra ben de yalnız kaldım. İki çocuğum var. Oğlum burada yanımda, kızım ise Denizli’de üniversite okuyor. Bu benim ilk aracım. 1984 model ve 42 yıldır kullanıyorum. Özel bir araba, o yıl özel olarak üretip bayilere 4 adet göndermişlerdi. Bunlardan biri de Sivas Renault bayisine gelmişti. Ben de oradan aldım. İlk sahibi benim. Benim 6 tane arabam oldu, hepsini sıfır aldım ama şu an sadece bu arabamı kullanıyorum. Arabadan vazgeçemiyorum. Hem her yerde parçası bulunuyor hem de parçaları ucuz. Masrafsız bir araba, uzun zamandır benim yol arkadaşım oldu. Aracı hâlâ her gün kullanıyorum, kullanmaya da devam edeceğim. Sat diyorlar ama ben satmıyorum. Hâlâ orijinal bir araba. Özellikle köylerden isteyen çok oluyor. Çünkü bu araba önden çekişli, dayanıklı ve dağlık yerlerde rahatlıkla sürülebiliyor. Yol arkadaşımı satmayı düşünmüyorum. Evden çarşıya giderken devamlı kullanıyorum. Görenler özellikle işaret ediyor, çok beğeniyorlar" dedi.

"Yol arkadaşımı satmayı düşünmüyorum"Otomobilinden vazgeçmeyeceğini ve kullanmaya devam edeceğini belirten Ahmet Yolalan, "Annem ve babam vefat etti, sonrasında da eşim vefat etti. Onlar vefat ettikten sonra ben de yalnız kaldım. İki çocuğum var. Oğlum burada yanımda, kızım ise Denizli’de üniversite okuyor. Bu benim ilk aracım. 1984 model ve 42 yıldır kullanıyorum. Özel bir araba, o yıl özel olarak üretip bayilere 4 adet göndermişlerdi. Bunlardan biri de Sivas Renault bayisine gelmişti. Ben de oradan aldım. İlk sahibi benim. Benim 6 tane arabam oldu, hepsini sıfır aldım ama şu an sadece bu arabamı kullanıyorum. Arabadan vazgeçemiyorum. Hem her yerde parçası bulunuyor hem de parçaları ucuz. Masrafsız bir araba, uzun zamandır benim yol arkadaşım oldu. Aracı hâlâ her gün kullanıyorum, kullanmaya da devam edeceğim. Sat diyorlar ama ben satmıyorum. Hâlâ orijinal bir araba. Özellikle köylerden isteyen çok oluyor. Çünkü bu araba önden çekişli, dayanıklı ve dağlık yerlerde rahatlıkla sürülebiliyor. Yol arkadaşımı satmayı düşünmüyorum. Evden çarşıya giderken devamlı kullanıyorum. Görenler özellikle işaret ediyor, çok beğeniyorlar" dedi.
Başlıklar :Ahmet YolalanSivasRenault
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