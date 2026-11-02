Togg'dan rakiplerini kıskandıracak yenilik: İlk kez ortaya çıktı

Togg T10F'in panoramik cam tavanında akıllı cam teknolojisi dönemi başlıyor. Türkiye'nin otomobil markası Togg'un fastback modeli T10F için Şişecam tarafından geliştirilen yeni teknoloji, araç içindeki ışık kontrolünü farklı bir seviyeye taşıyacak. Bölgesel olarak karartılabilen akıllı cam sistemi sayesinde yolcular, panoramik tavanın farklı bölümlerinden içeri giren ışık miktarını birbirinden bağımsız şekilde ayarlayabilecek. Böylece tavanın tamamını aynı seviyede karartmak yerine, ihtiyaç duyulan bölümlerde ayrı ayrı ışık geçirgenliği kontrol edilebilecek. Şişecam, Togg T10F için geliştirilen bu projeyi otomotiv üreticilerine yönelik hayata geçirdiği ilk OEM seviyesindeki akıllı cam projesi olarak duyurdu. Peki, Togg T10F'in yeni panoramik cam tavan teknolojisi nasıl çalışacak? Bölgesel karartma özelliği sürücülere ve yolculara hangi imkanları sunacak? İşte yeni teknolojinin öne çıkan özellikleri…