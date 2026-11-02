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Togg kasım kampanyasını duyurdu: İşte yerli otomobilde güncel fiyatlar ve faizsiz kredi seçenekleri

Togg kasım kampanyasını duyurdu: İşte yerli otomobilde güncel fiyatlar ve faizsiz kredi seçenekleri

21:17, 02/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Togg kasım kampanyasını duyurdu: İşte yerli otomobilde güncel fiyatlar ve faizsiz kredi seçenekleri

Togg kasım kampanyası 2026 kapsamında T10X ve T10F modellerinin güncel fiyatları ile 1,5 milyon TL’ye kadar faizsiz kredi seçenekleri açıklandı. Başlangıç fiyatının T10X’te 1.909.048 TL, T10F’te 1.884.980 TL olduğu kasım listesinde hangi versiyona ne kadar kredi sunuluyor; sınırlı sayıdaki araç için geçerli kampanyada 6, 10 ve 12 aylık vade seçenekleri bulunuyor. İşte yerli otomobil Togg'un kasım 2026 fiyatları ve kredi seçenekleri.

Togg kasım kampanyası 2026 kapsamında T10X ve T10F modellerinde sınırlı sayıdaki araç için 1,5 milyon TL’ye kadar faizsiz kredi seçenekleri sunuluyor. Kasım ayı tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları T10X’te 1.909.048 TL’den, T10F’te ise 1.884.980 TL’den başlıyor.


Türkiye’nin elektrikli otomobil markası Togg, kasım kampanyası 2026 kapsamında T10X ve T10F modellerinin güncel fiyatlarını ve finansman seçeneklerini açıkladı. Kasım ayı boyunca resmi finansman kanalları üzerinden sunulacak kampanyada kredi tutarı ve vade, tercih edilen versiyona göre değişiyor.

Togg kasım kampanyası 2026 kapsamında T10X ve T10F modellerinde sınırlı sayıdaki araç için 1,5 milyon TL’ye kadar faizsiz kredi seçenekleri sunuluyor. Kasım ayı tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları T10X’te 1.909.048 TL’den, T10F’te ise 1.884.980 TL’den başlıyor.Türkiye’nin elektrikli otomobil markası Togg, kasım kampanyası 2026 kapsamında T10X ve T10F modellerinin güncel fiyatlarını ve finansman seçeneklerini açıkladı. Kasım ayı boyunca resmi finansman kanalları üzerinden sunulacak kampanyada kredi tutarı ve vade, tercih edilen versiyona göre değişiyor.

Togg T10X kasım 2026 fiyat listesi

T10X’in tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı, V1 RWD Standart Menzil versiyonunda 1.909.048 TL olarak açıklandı. Çift motorlu V2 4More Obsidiyen versiyonunun fiyatı ise 3.218.137 TL oldu.


- V1 RWD Standart Menzil: 1.909.048 TL

- V1 RWD Uzun Menzil: 2.219.668 TL

- V2 RWD Uzun Menzil: 2.411.000 TL

- V2 4More Obsidiyen (çift motor): 3.218.137 TL

Togg T10X kasım 2026 fiyat listesiT10X’in tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı, V1 RWD Standart Menzil versiyonunda 1.909.048 TL olarak açıklandı. Çift motorlu V2 4More Obsidiyen versiyonunun fiyatı ise 3.218.137 TL oldu.- V1 RWD Standart Menzil: 1.909.048 TL- V1 RWD Uzun Menzil: 2.219.668 TL- V2 RWD Uzun Menzil: 2.411.000 TL- V2 4More Obsidiyen (çift motor): 3.218.137 TL

Togg T10F kasım 2026 fiyat listesi

T10F’te başlangıç fiyatı, V1 RWD Standart Menzil versiyonu için 1.884.980 TL olarak belirlendi. Modelin çift motorlu V2 4More versiyonu ise 3.217.937 TL’den listelendi.


- V1 RWD Standart Menzil: 1.884.980 TL

- V1 RWD Uzun Menzil: 2.195.600 TL

- V2 RWD Uzun Menzil: 2.370.930 TL

- V2 4More (çift motor): 3.217.937 TL

Togg T10F kasım 2026 fiyat listesiT10F’te başlangıç fiyatı, V1 RWD Standart Menzil versiyonu için 1.884.980 TL olarak belirlendi. Modelin çift motorlu V2 4More versiyonu ise 3.217.937 TL’den listelendi.- V1 RWD Standart Menzil: 1.884.980 TL- V1 RWD Uzun Menzil: 2.195.600 TL- V2 RWD Uzun Menzil: 2.370.930 TL- V2 4More (çift motor): 3.217.937 TL


T10X ve T10F V2 için faizsiz kredi seçenekleri

Kampanyada T10X V2 ve T10F V2 için 6 veya 12 ay vadeli faizsiz kredi seçenekleri bulunuyor. Altı aylık vadede T10X V2 için 800 bin TL, T10F V2 için 1 milyon TL kredi sunuluyor.


T10X V2 finansman seçenekleri:

- 800.000 TL kredi: 6 ay vade, yüzde 0 faiz ve açıklanan aylık 133.333 TL taksit.


- 400.000 TL kredi: 12 ay vade ve yüzde 0 faiz.

T10F V2 finansman seçenekleri:


- 1.000.000 TL kredi: 6 ay vade, yüzde 0 faiz ve açıklanan aylık 166.667 TL taksit.


- 600.000 TL kredi: 12 ay vade ve yüzde 0 faiz.

T10X ve T10F V2 için faizsiz kredi seçenekleriKampanyada T10X V2 ve T10F V2 için 6 veya 12 ay vadeli faizsiz kredi seçenekleri bulunuyor. Altı aylık vadede T10X V2 için 800 bin TL, T10F V2 için 1 milyon TL kredi sunuluyor.T10X V2 finansman seçenekleri:- 800.000 TL kredi: 6 ay vade, yüzde 0 faiz ve açıklanan aylık 133.333 TL taksit.- 400.000 TL kredi: 12 ay vade ve yüzde 0 faiz.T10F V2 finansman seçenekleri:- 1.000.000 TL kredi: 6 ay vade, yüzde 0 faiz ve açıklanan aylık 166.667 TL taksit.- 600.000 TL kredi: 12 ay vade ve yüzde 0 faiz.

Çift motorlu 4More versiyonlarına 1,5 milyon TL kredi

T10X 4More ve T10F 4More versiyonlarında 1.500.000 TL kredi, 10 ay vade ve yüzde 0 faiz seçeneği sunuluyor. Bu finansman planında aylık taksit tutarı 150.000 TL olarak açıklandı.


Kasım 2026 boyunca geçerli olacak finansman kampanyası, sınırlı sayıdaki araç için uygulanacak.

Çift motorlu 4More versiyonlarına 1,5 milyon TL krediT10X 4More ve T10F 4More versiyonlarında 1.500.000 TL kredi, 10 ay vade ve yüzde 0 faiz seçeneği sunuluyor. Bu finansman planında aylık taksit tutarı 150.000 TL olarak açıklandı.Kasım 2026 boyunca geçerli olacak finansman kampanyası, sınırlı sayıdaki araç için uygulanacak.
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